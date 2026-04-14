La ‘guerra’ de las banderas en el Metropolitano

Una nueva ‘guerra’ de banderas se avecina este martes en el Metropolitano en el choque de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Será la tercera batalla en un mes, y en las dos anteriores ya hubo duelo entre esteladas y banderas nacionales. Este tercer capítulo no será diferente y se espera que la tensión política en las gradas sea máxima.

Más de 3.000 hinchas del Barcelona llenarán la esquina del Fondo Norte del Metropolitano y el resto será completado por la fiel afición del Atlético de Madrid. El estadio colchonero presentará un lleno de Champions con un ambiente tremendo. Pero en mitad de un partido de fútbol, lo más importante del duelo, se colará la batalla política. Una batalla de banderas.

Es el tercer duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid en este mes de abril. En los dos anteriores ya tuvimos jaleo con las banderas y este no se quedará atrás. En el primero, el de Liga, la seguridad rojiblanca requisó todas las esteladas que pudo y eso enfadó mucho a los radicales culés desplazados. No obstante, alguna se coló. Ya dentro del campo, tras cantar la afición del Atleti el «Que viva España», la afición blaugrana contestó con gritos de independencia y «puta España».

Fue el primer capítulo. En la previa del segundo, la ida de los cuartos de Champions en el Camp Nou, los ultras del Barcelona se movilizaron para que la seguridad del club culé requisara las banderas de España a los hinchas del Atleti. También iniciaron un movimiento para inundar su estadio de esteladas.

Duelo de banderas en el Metropolitano

El primer movimiento, obviamente, no les funcionó. De hecho, lograron el efecto contrario. La afición del Atlético de Madrid desplazada al Camp Nou, algo más de 2.000 hinchas, inundó la zona visitante con cientos de banderas de España y entonó el «Que viva España» a pleno pulmón Se escuchó y bien escuchado.

Durante el corteo de los aficionados del Atlético de Madrid al Camp Nou se pudieron ver algunos actos vandálicos de hinchas rojiblancos quemando esteladas. Momento grabado por las cámaras de este periódico.

El segundo movimiento de los ultras del Barcelona sí les salió bien. En el minuto 17, el Camp Nou se llenó de esteladas como hacía años que no ocurría. O por lo menos con esa fuerza. Y entonó el grito de «independencia». También se escucharon algunos gritos de «puta España» nuevamente.

La tensión política entre las aficiones del Barcelona y Atlético de Madrid, sobre todo entre sus sectores más radicales, es una realidad, y por ello la guerra de banderas volverá a producirse. Seguro veremos muchas banderas de España en el Metropolitano y cánticos a favor de nuestro país. Lo normal. Pero, ¿veremos miles de esteladas en el sector visitante y gritos contra España? Habrá que esperar para saberlo. En mano de la seguridad rojiblanca está evitar que esta ‘guerra’ quede ensuciada a ojos de toda Europa.