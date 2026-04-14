Alerta de invasión de esteladas en el Metropolitano con más de 3.000 culés en la grada

Alerta en el Metropolitano para el partido de Champions de este martes con más de 3.000 hinchas del Barcelona que podrían invadir las gradas del estadio rojiblanco de esteladas. La seguridad del conjunto colchonero tendrá que estar muy atenta y la tensión en las horas previas es enorme. En los últimos dos partidos entre ambos equipos ya se han producido problemas de esta índole.

Más de 3.000 aficionados del Barcelona apoyarán este martes desde las 21:00 a su equipo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde el equipo de Hansi Flick buscará darle la vuelta al 0-2 de la ida para poder estar en semifinales.

Esta gran cantidad de aficionados culés estarán situados en una de las esquinas del Fondo Norte del estadio colchonero y la alerta en el Metropolitano es máxima. Primero, porque la tensión entre las aficiones en los dos últimos partidos ha sido muy alta. Y segundo, porque la rivalidad política entre ambas aficiones convierte a este duelo en un choque de alto riesgo.

«Esperemos que no se líe mucho», deslizan desde el Metropolitano en las horas previas al choque de Champions entre Atlético de Madrid y Barcelona, esperando que la tensión no pase los límites y cuidando que no haya invasión de esteladas en las gradas rojiblancas.

Hay que recordar que en el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona a primeros de este mes, los hinchas culés ya denunciaron enfadados que se les requisaron varias esteladas a su entrada al estadio. Por lo que esta vez intentarán meterlas dentro del campo y el número se triplicará seguro. Una nueva guerra de banderas en el campo, ya que la hinchada colchonera inundará su fondo de banderas de España como ya acostumbra.

3.000 culés en el Metropolitano

El FC Barcelona no estará solo cuando este martes, 14 de abril, afronte el reto de la remontada en el campo del Atlético de Madrid. En total, 3.049 aficionados azulgranas —2.566 socios y socias y 483 peñistas— se desplazarán hasta el Riyadh Air Metropolitano para apoyar al equipo en este trascendental encuentro.

El Club recibió más del doble de solicitudes de socios y socias que de entradas disponibles para este partido, una muestra inequívoca de la implicación y el compromiso de la afición azulgrana con el equipo de Hansi Flick.

En cuanto a los peñistas que estarán presentes en las gradas del Metropolitano, 65 proceden de Catalunya, 230 del resto del Estado español y 188 del ámbito internacional. Estos últimos viajarán desde países tan diversos como Polonia, China, Alemania o Rusia, entre otros.