Thiago Pitarch y los campeones de la Youth League lideran la lista de España para el Europeo Sub-19

El fútbol de selecciones entra en ebullición. De Estados Unidos, México y Canadá a Gales. Del Mundial absoluto al Europeo sub-19. De Luis de la Fuente a Paco Gallardo. Del objetivo de la segunda estrella a la decimotercera, que se dice pronto. España ya tiene perfilada su lista de convocados, liderada por un Thiago Pitarch que viene de ejercer como referente de La Rojita en la ronda élite del pasado mes de abril.

Thiago Pitarch estará rodeado de rostros conocidos, de jugadores de su quinta con los que comparte vestuario, pues el Real Madrid es, con seis futbolistas, el equipo más representado en la lista de Paco Gallardo. El meta Javi Navarro; los defensas Jesús Fortea, Diego Aguado y Mario Rivas; Thiago Pitarch como centrocampista; y Daniel Yáñez en la delantera.

Todos vienen de ganar la segunda Youth League, a excepción del mencionado Pitarch, que no le computa pese a haber disputado un partido. El sexteto de jugadores citados lleva concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde el pasado jueves 11 junio, mientras que Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, que vienen de disputar el playoff de ascenso a Segunda División con el Celta Fortuna, se incorporaron el pasado domingo 14 del mismo mes.

De la lista destaca la ausencia de Cubo, perla de la cantera del Atlético. También se han caído de la prelista. Óscar Masqué (Betis), Joan Martínez (Real Madrid), David Cordón (Getafe), Nico Guillén (Sevilla), Iván Corralejo (Betis), y Ciria (Real Madrid). España afronta el Europeo sub-19 con dos recuerdos opuestos. La corona del 2024 y la final perdida del 2025. España desprecintará el torneo el próximo 28 de junio ante la anfitriona Gales.