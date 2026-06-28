España arrasa en el partido inaugural del Europeo sub-19

España arrasó en el partido inaugural del Europeo sub-19. La selección entrenada por Paco Gallardo machacó a la anfitriona Gales con un impresionante 0-7 en el que España demostró su superioridad y su claro favoritismo en este torneo. Con goles de Yáñez, Espart, doblete de Morante, Junyent, Esteban y Lines en propia puerta, la Selección española empieza muy fuerte.

No hubo color en el estadio de Wresham. Desde el primer momento, España dominó y goleó con una facilidad aplastante. Es normal, porque la diferencia entre un equipo y otro es brutal. La Selección española tiene en esta plantilla jugadores que ya han jugado en los primeros equipos de Real Madrid y Barcelona (el mejor ejemplo es Thiago Pitarch) y en el campo se reflejó la gran diferencia.

Yáñez, del Real Madrid, inició la goleada con un gol en el minuto 16. Después hubo dos seguidos, primero de Xavi Espart -que también debutó con el primer equipo de Barcelona- y después de Morante, hijo de torero y la gran estrella del Betis juvenil, un equipo de primer nivel en esas categorías, que antes del descanso hizo el 0-4 con un penalti.

La goleada española se completó con un gol de Junyent nada más arrancar la segunda parte, otro de Sergio Esteban y el último fue en propia puerta de Lines. Gales, ya con este 0-7, marcó dos goles en los últimos minutos que ambos fueron anulados.

Fútbol y goles de gran nivel de una España que ilusiona con este inicio arrollador en el Europeo sub-19. Lo hicieron con la camiseta blanca que tanto fervor está causando en el país. Imparable España, que la próxima jornada disputará su segundo partido en Gales ante Dinamarca. Después le quedará Alemania en un grupo en el que pasan los dos primeros, que van para semifinales. España, evidentemente, es muy favorita.