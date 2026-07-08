España golea a a Croacia con un gran Pitarch y se planta en la final del Europeo sub-19

La selección española continúa su impecable camino en el Europeo Sub-19, donde ya espera rival en la final tras superar a Croacia por 3-0 en semifinales. Xavi Espart, Jorge Salinas y Ousmane fueron los autores de los tantos de España en la goleada en Denbigh (Gales) ante los balcánicos, que apenas inquietaron la meta defendida por Manu González. Thiago Pitarch llevó la batuta del mediocampo español y asistió en los dos primeros goles. Los de Paco Gallardo, que no han encajado en el torneo y acumulan un parcial de 17 goles a cero, se medirán a Ucrania o Alemania en la final de este sábado.

El combinado sub-19 español no firmó una primera parte brillante como las que había dejado hasta el momento en el torneo. Los pupilos de Paco Gallardo manejaron el balón y neutralizaron el ataque croata, que apenas sumó acercamientos de peligro en los primeros 45 minutos. El tanto de Xavi Espart en los primeros compases, a los 12 minutos de partido, también contribuyó a la tranquilidad en el juego del equipo. La defensa croata dejó girarse en el área a Thiago Pitarch, que cedió atrás para el golpeo de Espart. El canterano culé disparó raso y fuerte para forzar error el de Kostopec y adelantar a España.

Los de Paco Gallardo mantuvieron su dominio, aunque este no se pudo traducir en grandes ocasiones. Jorge Salinas desbarató una de las pocas llegadas de Croacia cortando un balón al segundo palo antes del control de Chelfi. La conexión Pitarch-Espart también pudo producir el segundo tanto español. El canterano merengue galopó con el balón controlado hasta las inmediaciones del área rival, donde levantó la cabeza y volvió a ceder atrás a su compañero en la medular. En esta ocasión, el de La Masía disparó por encima de la meta croata.

España dominó a placer a Croacia

El guion no cambió tras el paso por vestuarios. España manejaba la posesión y se instalaba en campo rival. Ante la pasividad croata, volvió a emerger la figura de Thiago Pitarch. El centrocampista dibujó el 2-0 con su segunda asistencia de la tarde, inventándose un pase de cuchara por encima de la defensa rival para dejar sólo a Jorge Salinas. El latera diestro llegó justo a tiempo para, después de no domar el balón con un control, superar la salida de Kostopec al primer toque.

El equipo español siguió manejando la batuta del choque pese a que Croacia necesitaba un tanto para perturbar la calma de su rival. El balón lo dominaban los ‘bajitos’ de La Rojita en la medular ante los balcánicos, que sumaron su primer tiro a puerta del encuentro con un lanzamiento de falta que blocó Manu González. La pausa de hidratación a 20 minutos del final impulsó a Croacia, que optó por los envíos al área para desafiar a la defensa española. Los balcánicos se encontraron con la seguridad de Manu González bajo los palos para desbaratar sus intentos de recortar distancias. En la recta final, Croacia pagó caro su atrevimiento con el 3-0. Hugo López condujo el contraataque y cedió a Ousmane Diallo para que el del Borussia Dortmund cerrara a placer la goleada de una España que ya espera rival en la final del sábado.