Mourinho examina a los madridistas de la Sub-19

José Mourinho no pierde detalle de lo que ocurre en el Europeo Sub-19. Mientras el primer equipo continúa planificando la próxima temporada, el técnico portugués sigue muy de cerca la evolución de los canteranos del Real Madrid que están liderando a España en el campeonato que se disputa en Gales. Este miércoles, la selección de Paco Gallardo se jugará el pase a la gran final frente a Croacia y en Valdebebas hay mucho más que un billete en juego. También se examinan varios futbolistas llamados a llamar a la puerta del primer equipo.

El seleccionador español ha convertido a La Fábrica en la columna vertebral de su equipo. Hasta seis madridistas han tenido un papel protagonista en una fase de grupos impecable, en la que España ha superado con autoridad a Gales, Dinamarca y Alemania para acabar como primera de grupo. Daniel Yáñez, Diego Aguado, Jesús Fortea, Mario Rivas, Thiago Pitarch y Javier Navarro han demostrado por qué el Real Madrid presume de tener una de las mejores canteras del mundo.

Pero hay un nombre que destaca por encima del resto. Ese es Thiago Pitarch. El centrocampista está firmando un campeonato sobresaliente y ha vuelto a confirmar que es uno de los grandes proyectos de futuro de la entidad blanca. Titular en los tres encuentros de la fase de grupos, el futbolista ha sido el faro del centro del campo de España y sigue acumulando argumentos para convencer definitivamente a Mourinho.

En el Real Madrid existe una enorme confianza en Pitarch. El club ya considera que es uno de los grandes talentos de Valdebebas y su nombre está marcado en rojo de cara a la pretemporada. Salvo giro inesperado, el centrocampista trabajará este verano a las órdenes de Mourinho con el primer equipo, una oportunidad que puede resultar decisiva para definir su futuro inmediato. El técnico portugués quiere verle de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre si debe quedarse en la dinámica del primer equipo, competir con el Castilla o salir cedido para seguir creciendo.

No será el único madridista al que el cuerpo técnico seguirá con atención. Diego Aguado continúa demostrando su jerarquía en defensa, Jesús Fortea mantiene el cartel de uno de los laterales con más proyección del fútbol español, Daniel Yáñez está siendo determinante en ataque y Mario Rivas también se ha consolidado como un futbolista importante para Paco Gallardo. Incluso Javier Navarro respondió con una portería a cero en su estreno como titular ante Alemania.

Pitarch, en el foco

Sin embargo, todas las miradas apuntan a Pitarch. Mourinho quiere comprobar de primera mano si el centrocampista está preparado para dar el siguiente paso. El portugués siempre ha demostrado que no le tiembla el pulso cuando un canterano le convence y el Europeo Sub-19 está siendo el mejor escaparate posible para una generación que sueña con seguir el camino hacia el Santiago Bernabéu.

Antes, eso sí, toca superar un último examen. España se enfrenta este miércoles a Croacia con el objetivo de clasificarse para la final del Europeo. En la grada habrá un espectador especialmente interesado. Mourinho ya toma notas.