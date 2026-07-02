Mourinho examina a Gonzalo

Gonzalo García ya sabe que el verano puede cambiar su carrera. El delantero del Real Madrid acudirá el próximo 13 de julio a Valdebebas para comenzar la pretemporada bajo las órdenes de José Mourinho y, a partir de ese momento, afrontará el examen más importante desde que llegó a la cantera blanca. Porque el técnico portugués quiere verle de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Y lo hará, además, con una predisposición muy favorable. El año pasado se lo ganó él de manera inesperada, pero ahora será evaluado.

Mourinho cree que Gonzalo reúne muchas de las características que busca en un delantero. Le gusta su capacidad para jugar de espaldas, fijar centrales, atacar el área y competir en cada acción. Considera que es un perfil muy diferente al de otros atacantes de la plantilla y entiende que puede ofrecer soluciones que ahora mismo no abundan en el equipo. Por eso ha frenado cualquier decisión precipitada y ha pedido evaluar personalmente al canterano durante las primeras semanas de trabajo.

La hoja de ruta era muy distinta hace apenas unos meses. Gonzalo tenía prácticamente decidido salir este verano para dar un paso adelante en su carrera. Su prioridad era incorporarse a un proyecto en el que pudiera tener continuidad y sentirse importante desde el primer día. El interés de varios clubes, tanto de España como del extranjero, confirma que mercado no le va a faltar.

Sin embargo, la llegada de Mourinho lo ha cambiado todo. El delantero sabe que, si el portugués apuesta por él, se quedará en el Real Madrid sin dudarlo, incluso siendo consciente de que el puesto de titular pertenece a Kylian Mbappé. Gonzalo acepta competir desde un segundo plano y asumir el papel de alternativa al delantero francés.

No séra tercer delantero

Lo que no contempla es convertirse en el tercer delantero de la plantilla. Ahí aparece el gran dilema que deberá resolver el club durante las próximas semanas. Tal y como viene informando OKDIARIO, el Real Madrid tiene decidido que sólo uno entre Gonzalo y Endrick formará parte del primer equipo la próxima temporada. No hay sitio para los dos.

La decisión dependerá en gran medida de lo que ocurra durante la pretemporada. Mourinho quiere comprobar quién se adapta mejor a su idea de juego, quién ofrece más soluciones al equipo y quién está preparado para asumir ese papel de recambio de Mbappé en una temporada cargada de partidos.

Venta sí, cesión no

Si finalmente Gonzalo no continúa, el Real Madrid tiene muy clara la fórmula. El club no contempla una cesión. La intención pasa por cerrar un traspaso que permita ingresar una cantidad importante, pero reservándose una opción de recompra para mantener el control sobre uno de los delanteros con mayor proyección de la cantera.

Por ahora no hay decisión tomada. Sólo una fecha marcada en rojo: el 13 de julio. Ese día comenzará la pretemporada y también el examen definitivo de Gonzalo García. Mourinho ya le ha abierto la puerta. Ahora será el delantero quien tenga que convencer al técnico de que merece quedarse en el nuevo Real Madrid.