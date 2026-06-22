El plan del Real Madrid con Gonzalo: sólo saldría vendido y Mourinho tendrá la última palabra

Gonzalo está llamado a ser uno de los nombres propios del verano en el Real Madrid. Y esto va para largo. El delantero ha despertado el interés de varios clubes después de su primera temporada en el primer equipo madridista, algo que era de esperar, pero en Valdebebas tienen muy claro cómo gestionar su futuro. No habrá cesiones. Si sale, será vendido. Y además, bajo unas condiciones muy concretas que permitan al club blanco mantener el control sobre el canterano.

La hoja de ruta está definida. El Real Madrid tasa a Gonzalo en una cifra cercana a los 60 millones de euros, aunque la fórmula que más convence en las oficinas de Valdebebas pasa por repetir operaciones que ya han dado buenos resultados en el pasado. La idea es vender únicamente el 50% de los derechos del futbolista por una cantidad que ronde los 30 millones de euros y conservar la otra mitad para no perder el control de su futuro.

De esta manera, el club blanco se asegura una importante inyección económica inmediata, pero al mismo tiempo mantiene abierta la puerta a recuperar al jugador o beneficiarse de una futura revalorización. Es una estrategia similar a la utilizada con otros jóvenes talentos como Nico Paz y que encaja perfectamente en la nueva política deportiva diseñada para gestionar a los futbolistas con mayor potencial.

El Betis sólo le quiere cedido

Uno de los equipos que se ha interesado por la situación de Gonzalo es el Betis. El conjunto verdiblanco ha preguntado por el delantero y trasladó al Real Madrid la posibilidad de incorporarlo en calidad de cedido durante una temporada. Sin embargo, la respuesta desde Valdebebas fue inmediata. Esa opción está completamente descartada. El club blanco no contempla préstamos y únicamente negociará una venta bajo las condiciones que considera adecuadas.

Mientras tanto, el equipo que más fuerte está apostando por Gonzalo es el Como, tal y como contamos en OKDIARIO. El conjunto italiano lleva tiempo siguiendo la evolución del atacante y considera que puede convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto. Además, las excelentes relaciones entre ambas entidades facilitan las conversaciones. En el club transalpino ya han comprobado el rendimiento que han ofrecido futbolistas procedentes del Real Madrid y ven en el madrileño una oportunidad de mercado muy interesante.

Mourinho tendrá la última palabra

Detrás de esta decisión también está la opinión de José Mourinho. El técnico portugués ha participado activamente en la planificación de la plantilla y ha trasladado al club que su prioridad pasa por construir un equipo preparado para competir desde el primer día. El luso quiere futbolistas con experiencia, recorrido y capacidad para rendir de forma inmediata. En ese escenario, Gonzalo tiene complicado encontrar los minutos necesarios para seguir creciendo, pero todo hace indicar que comenzará la pretemporada el próximo 13 de julio.

En ese momento, Mourinho podrá ver de primera mano el potencial de Ginzalo. Es cierto que es de su gusto, pero quiere confirmarlo. Si el portugués, que busca un delantero rematador, ve en la figura del canterano el hombre perfecto para ocupar ese papel, todo cambiará y se quedará en el Real Madrid.