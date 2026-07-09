Thiago Pitarch se pronuncia sobre el interés de Marruecos

Thiago Pitarch volverá a ser el líder de España en la final del Europeo sub-19, donde el equipo de Paco Gallardo se enfrentará a Alemania. El jugador del Real Madrid está brillando en el torneo que se está disputando en Gales, en el que está demostrando los motivos que le llevaron a Arbeloa a darle la batuta del centro del campo del conjunto blanco. Desde la concentración de la selección, la joya de La Fábrica se ha pronunciado sobre el interés de Marruecos de reclutarlo para su selección absoluta.

Thiago Pitarch sigue demostrando este verano que es uno de los centrocampistas con más futuro de Europa y está haciendo méritos en el Europeo sub-19 para convencer a José Mourinho de quedarse en el primer equipo del Real Madrid. El madridista está liderando en Gales a una selección española que disputará este sábado 11 de julio la final del Europeo de la categoría contra Alemania.

Desde la concentración de la selección en Gales, Thiago Pitarch ha concedido una entrevista en la que se ha pronunciado sobre uno de los temas que siempre está encima de la mesa cuando viste la camiseta de España: el interés de Marruecos en reclutarlo para que comande el centro del campo de la selección marroquí en el próximo Mundial 2030.

Thiago Pitarch y Marruecos

«Primero ganar el sábado y lo que tenga que venir en el futuro, que todavía está muy lejos, que venga. Ya está», respondió Thiago Pitarch tras ser cuestionado sobre el interés de Marruecos. «Estoy muy tranquilo. Lo veo muy lejano. Primero aquí en la sub-19 y lo que tenga que venir, que venga», manifestó el jugador del Real Madrid en una entrevista concedida a El Larguero de la cadena SER en la que acabó dejando claro que: «En la selección se está muy bien».

🇲🇦 👀 Thiago Pitarch, sobre el interés de la selección de Marruecos: «Lo que tenga que venir, que venga…» 🏆 «Es algo que veo todavía muy lejano, primero vamos a ganar este europeo» 📌 «Aquí en la @SEFutbol se está muy bien…» pic.twitter.com/yDuw1KNKSo — El Larguero (@ellarguero) July 8, 2026

Esta no es la primera vez que Thiago Pitarch se ha pronunciado sobre la opción de elegir entre España y Marruecos. El pasado 28 de marzo, en un vídeo publicado en las redes oficiales de la selección española, el jugador del Real Madrid dejó claro que su sueño es jugar con la selección española. «Debutar con la absoluta y ganar títulos si se puede. Trabajo porque quiero llegar hasta ahí arriba. Poco a poco», dijo tras ser cuestionado por sus sueños.