Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026: a qué hora son los partidos y cómo ver por televisión gratis en directo

El Mundial 2026 afronta su recta final y ya sólo quedan cuatro partidos por disputarse, pero antes de pensar en la gran final y en la lucha por el tercer y cuarto puesto hay que fijarse en estas semifinales que prometen ser emocionantes. Y es que las cuatro selecciones que las jugarán ya saben lo que es ganar la Copa del Mundo, por lo que podemos asegurar casi sin riesgo a equivocarnos que los duelos entre España y Francia y el Inglaterra – Argentina son los mejores choques de esta fase del torneo.

Fecha, horario y cómo ver las semifinales del Mundial 2026

España – Francia. Estadio de Dallas a las 21:00 horas del martes 14 de julio. La1 y Dazn.

Inglaterra – Argentina. Estadio de Atlanta a las 21:00 horas del miércoles 15 de julio. Dazn y La1.

Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia 2–0 Marruecos.

2–0 Marruecos. España 2–1 Bélgica.

2–1 Bélgica. Noruega 1–2 Inglaterra .

. Argentina 3–1 Suiza.

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0–3 Marruecos .

. Paraguay 0–1 Francia .

. Brasil 1–2 Noruega .

. México 2–3 Inglaterra .

. España 1–0 Portugal .

1–0 Portugal Estados Unidos 1–4 Bélgica .

. Argentina 3–2 Egipto.

3–2 Egipto. Suiza 0 (4) – (3) 0 Colombia.

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá.

Brasil 2-1 Japón.

2-1 Japón. Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay .

. Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.

Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Francia 3-0 Suecia.

3-0 Suecia. México 2-0 Ecuador.

2-0 Ecuador. Inglaterra 2-1 RD Congo.

2-1 RD Congo. Bélgica 3-2 Senegal.

3-2 Senegal. Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.

2-0 Bosnia y Herzegovina. España 3-0 Austria.

3-0 Austria. Portugal 2-1 Croacia.

2-1 Croacia. Suiza 2-0 Argelia.

2-0 Argelia. Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Colombia 1-0 Ghana.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

México – 9 puntos. Sudáfrica – 4 puntos. Corea del Sur – 3 puntos. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

Suiza – 7 puntos. Canadá – 4 puntos. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos. Qatar – 1 punto.

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

Brasil – 7 puntos. Marruecos – 7 puntos. Escocia – 3 puntos. Haití – 0 puntos.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Turquía 3-2 Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

Estados Unidos – 6 puntos. Australia – 4 puntos. Paraguay – 4 puntos. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

Alemania – 6 puntos. Costa de Marfil – 6 puntos. Ecuador – 4 puntos. Curazao – 1 punto.

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Holanda 5-1 Suecia

Túnez 0-4 Japón

Japón 1-1 Suecia

Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

Holanda – 7 puntos. Japón – 5 puntos. Suecia – 4 puntos. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Egipto 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

Bélgica – 5 puntos. Egipto – 5 puntos. Irán – 3 puntos. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

España 4-0 Arabia Saudí

Uruguay 2-2 Cabo Verde

España 1-0 Uruguay

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

España – 7 puntos. Cabo Verde – 3 puntos. Uruguay – 2 puntos. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Francia 3-0 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

Francia – 9 puntos. Noruega – 6 puntos. Senegal – 3 puntos. Irak – 0 puntos.

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-2 Argelia

Argelia 3-3 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

Argentina – 9 puntos. Austria – 4 puntos. Argelia – 4 puntos. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 República del Congo

Colombia 0-0 Portugal

República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

Colombia – 7 puntos. Portugal – 5 puntos. República del Congo – 4 puntos. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-1 Croacia

Panamá 0-2 Inglaterra

Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L