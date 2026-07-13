Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026: a qué hora son los partidos y cómo ver por televisión gratis en directo
Consulta las fechas, los horarios y los canales de televisión para ver en directo gratis los partidos de semifinales del Mundial 2026
Posiblemente, el España - Francia y el Inglaterra - Argentina sean las mejores semifinales que se podían dar en el Mundial 2026
El Mundial 2026 afronta su recta final y ya sólo quedan cuatro partidos por disputarse, pero antes de pensar en la gran final y en la lucha por el tercer y cuarto puesto hay que fijarse en estas semifinales que prometen ser emocionantes. Y es que las cuatro selecciones que las jugarán ya saben lo que es ganar la Copa del Mundo, por lo que podemos asegurar casi sin riesgo a equivocarnos que los duelos entre España y Francia y el Inglaterra – Argentina son los mejores choques de esta fase del torneo.
Fecha, horario y cómo ver las semifinales del Mundial 2026
- España – Francia. Estadio de Dallas a las 21:00 horas del martes 14 de julio. La1 y Dazn.
- Inglaterra – Argentina. Estadio de Atlanta a las 21:00 horas del miércoles 15 de julio. Dazn y La1.
Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026
- Francia 2–0 Marruecos.
- España 2–1 Bélgica.
- Noruega 1–2 Inglaterra.
- Argentina 3–1 Suiza.
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá 0–3 Marruecos.
- Paraguay 0–1 Francia.
- Brasil 1–2 Noruega.
- México 2–3 Inglaterra.
- España 1–0 Portugal.
- Estados Unidos 1–4 Bélgica.
- Argentina 3–2 Egipto.
- Suiza 0 (4) – (3) 0 Colombia.
Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Brasil 2-1 Japón.
- Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay.
- Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- Francia 3-0 Suecia.
- México 2-0 Ecuador.
- Inglaterra 2-1 RD Congo.
- Bélgica 3-2 Senegal.
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.
- España 3-0 Austria.
- Portugal 2-1 Croacia.
- Suiza 2-0 Argelia.
- Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.
- Argentina 3-2 Cabo Verde.
- Colombia 1-0 Ghana.
Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- República Checa 1-1 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- República Checa 0-3 México
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Clasificación grupo A
- México – 9 puntos.
- Sudáfrica – 4 puntos.
- Corea del Sur – 3 puntos.
- República Chequia – 1 punto.
Grupo B
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
- Canadá 6-0 Qatar
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 2-1 Canadá
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Clasificación grupo B
- Suiza – 7 puntos.
- Canadá – 4 puntos.
- Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
- Qatar – 1 punto.
Grupo C
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
- Escocia 0-1 Marruecos
- Brasil 3-0 Haití
- Escocia 0-3 Brasil
- Marruecos 4-2 Haití
Clasificación grupo C
- Brasil – 7 puntos.
- Marruecos – 7 puntos.
- Escocia – 3 puntos.
- Haití – 0 puntos.
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 0-1 Paraguay
- Turquía 3-2 Estados Unidos
- Paraguay 0-0 Australia
Clasificación grupo D
- Estados Unidos – 6 puntos.
- Australia – 4 puntos.
- Paraguay – 4 puntos.
- Turquía – 3 puntos.
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Ecuador 0-0 Curazao
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
- Curazao 0-2 Costa de Marfil
- Ecuador 2-1 Alemania
Clasificación grupo E
- Alemania – 6 puntos.
- Costa de Marfil – 6 puntos.
- Ecuador – 4 puntos.
- Curazao – 1 punto.
Grupo F
- Holanda 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
- Holanda 5-1 Suecia
- Túnez 0-4 Japón
- Japón 1-1 Suecia
- Túnez 1-3 Holanda
Clasificación grupo F
- Holanda – 7 puntos.
- Japón – 5 puntos.
- Suecia – 4 puntos.
- Túnez – 0 puntos.
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Egipto 0-0 Irán
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
- Egipto 1-1 Irán
Clasificación grupo G
- Bélgica – 5 puntos.
- Egipto – 5 puntos.
- Irán – 3 puntos.
- Nueva Zelanda – 1 punto.
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay
- España 4-0 Arabia Saudí
- Uruguay 2-2 Cabo Verde
- España 1-0 Uruguay
- Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí
Clasificación grupo H
- España – 7 puntos.
- Cabo Verde – 3 puntos.
- Uruguay – 2 puntos.
- Arabia Saudí – 2 puntos.
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 3-2 Senegal
- Noruega 1-4 Francia
- Senegal 5-0 Irak
Clasificación grupo I
- Francia – 9 puntos.
- Noruega – 6 puntos.
- Senegal – 3 puntos.
- Irak – 0 puntos.
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria 3-1 Jordania
- Argentina 2-0 Austria
- Jordania 1-2 Argelia
- Argelia 3-3 Austria
- Jordania 1-3 Argentina
Clasificación grupo J
- Argentina – 9 puntos.
- Austria – 4 puntos.
- Argelia – 4 puntos.
- Jordania – 0 puntos.
Grupo K
- Portugal 1-1 República del Congo
- Uzbekistán 1-3 Colombia
- Portugal 5-0 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República del Congo
- Colombia 0-0 Portugal
- República del Congo 3-1 Uzbekistán
Clasificación grupo K
- Colombia – 7 puntos.
- Portugal – 5 puntos.
- República del Congo – 4 puntos.
- Uzbekistán – 0 puntos.
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 0-0 Ghana
- Panamá 0-1 Croacia
- Panamá 0-2 Inglaterra
- Croacia 2-1 Ghana
Clasificación grupo L
- Inglaterra – 7 puntos.
- Croacia – 6 puntos.
- Ghana – 4 puntos.
- Panamá – 0 puntos.