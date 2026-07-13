Mundial 2026

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026: a qué hora son los partidos y cómo ver por televisión gratis en directo

Consulta las fechas, los horarios y los canales de televisión para ver en directo gratis los partidos de semifinales del Mundial 2026

Posiblemente, el España - Francia y el Inglaterra - Argentina sean las mejores semifinales que se podían dar en el Mundial 2026

Mikel Merino
Mikel Merino. (Getty)

El Mundial 2026 afronta su recta final y ya sólo quedan cuatro partidos por disputarse, pero antes de pensar en la gran final y en la lucha por el tercer y cuarto puesto hay que fijarse en estas semifinales que prometen ser emocionantes. Y es que las cuatro selecciones que las jugarán ya saben lo que es ganar la Copa del Mundo, por lo que podemos asegurar casi sin riesgo a equivocarnos que los duelos entre España y Francia y el InglaterraArgentina son los mejores choques de esta fase del torneo.

Fecha, horario y cómo ver las semifinales del Mundial 2026

  • España – Francia. Estadio de Dallas a las 21:00 horas del martes 14 de julio. La1 y Dazn.
  • Inglaterra – Argentina. Estadio de Atlanta a las 21:00 horas del miércoles 15 de julio. Dazn y La1.

Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

  • Francia 2–0 Marruecos.
  • España 2–1 Bélgica.
  • Noruega 1–2 Inglaterra.
  • Argentina 3–1 Suiza.

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá 0–3 Marruecos.
  • Paraguay 0–1 Francia.
  • Brasil 1–2 Noruega.
  • México 2–3 Inglaterra.
  • España 1–0 Portugal
  • Estados Unidos 1–4 Bélgica.
  • Argentina 3–2 Egipto.
  • Suiza 0 (4) – (3) 0 Colombia.

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica 0-1 Canadá.
  • Brasil 2-1 Japón.
  • Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay.
  • Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega.
  • Francia 3-0 Suecia.
  • México 2-0 Ecuador.
  • Inglaterra 2-1 RD Congo.
  • Bélgica 3-2 Senegal.
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.
  • España 3-0 Austria.
  • Portugal 2-1 Croacia.
  • Suiza 2-0 Argelia.
  • Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.
  • Argentina 3-2 Cabo Verde.
  • Colombia 1-0 Ghana.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica
  • Corea del Sur 2-1 República Checa
  • República Checa 1-1 Sudáfrica
  • México 1-0 Corea del Sur
  • República Checa 0-3 México
  • Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

  1. México – 9 puntos.
  2. Sudáfrica – 4 puntos.
  3. Corea del Sur – 3 puntos.
  4. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Qatar 1-1 Suiza
  • Canadá 6-0 Qatar
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
  • Suiza 2-1 Canadá
  • Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

  1. Suiza – 7 puntos.
  2. Canadá – 4 puntos.
  3. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
  4. Qatar – 1 punto.

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Haití 0-1 Escocia
  • Escocia 0-1 Marruecos
  • Brasil 3-0 Haití
  • Escocia 0-3 Brasil
  • Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

  1. Brasil – 7 puntos.
  2. Marruecos – 7 puntos.
  3. Escocia – 3 puntos.
  4. Haití – 0 puntos.

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay
  • Australia 2-0 Turquía
  • Estados Unidos 2-0 Australia
  • Turquía 0-1 Paraguay
  • Turquía 3-2 Estados Unidos
  • Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

  1. Estados Unidos – 6 puntos.
  2. Australia – 4 puntos.
  3. Paraguay – 4 puntos.
  4. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador
  • Ecuador 0-0 Curazao
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil
  • Curazao 0-2 Costa de Marfil
  • Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

  1. Alemania – 6 puntos.
  2. Costa de Marfil – 6 puntos.
  3. Ecuador – 4 puntos.
  4. Curazao – 1 punto.

Grupo F

  • Holanda 2-2 Japón
  • Suecia 5-1 Túnez
  • Holanda 5-1 Suecia
  • Túnez 0-4 Japón
  • Japón 1-1 Suecia
  • Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

  1. Holanda – 7 puntos.
  2. Japón – 5 puntos.
  3. Suecia – 4 puntos.
  4. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto
  • Irán 2-2 Nueva Zelanda
  • Egipto 0-0 Irán
  • Nueva Zelanda 1-3 Egipto
  • Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
  • Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

  1. Bélgica – 5 puntos.
  2. Egipto – 5 puntos.
  3. Irán – 3 puntos.
  4. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde
  • Arabia Saudí 1-1 Uruguay
  • España 4-0 Arabia Saudí
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde
  • España 1-0 Uruguay
  • Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

  1. España – 7 puntos.
  2. Cabo Verde – 3 puntos.
  3. Uruguay – 2 puntos.
  4. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal
  • Irak 1-4 Noruega
  • Francia 3-0 Irak
  • Noruega 3-2 Senegal
  • Noruega 1-4 Francia
  • Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

  1. Francia – 9 puntos.
  2. Noruega – 6 puntos.
  3. Senegal – 3 puntos.
  4. Irak – 0 puntos.

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia
  • Austria 3-1 Jordania
  • Argentina 2-0 Austria
  • Jordania 1-2 Argelia
  • Argelia 3-3 Austria
  • Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

  1. Argentina – 9 puntos.
  2. Austria – 4 puntos.
  3. Argelia – 4 puntos.
  4. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

  • Portugal 1-1 República del Congo
  • Uzbekistán 1-3 Colombia
  • Portugal 5-0 Uzbekistán
  • Colombia 1-0 República del Congo
  • Colombia 0-0 Portugal
  • República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

  1. Colombia – 7 puntos.
  2. Portugal – 5 puntos.
  3. República del Congo – 4 puntos.
  4. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia
  • Ghana 1-0 Panamá
  • Inglaterra 0-0 Ghana
  • Panamá 0-1 Croacia
  • Panamá 0-2 Inglaterra
  • Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L

  1. Inglaterra – 7 puntos.
  2. Croacia – 6 puntos.
  3. Ghana – 4 puntos.
  4. Panamá – 0 puntos.

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