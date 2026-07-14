¿Por qué hay un minuto de silencio en el partido de España contra Francia?

El partido entre España y Francia de semifinales del Mundial 2026 comenzó con un minuto de silencio en el Estadio de Dallas. El motivo fue que la FIFA aceptó la petición de Francia de que se homenajeara a las víctimas del atentado yihadista de Niza, del que este martes se cumplen 10 años y en el que hubo 86 personas asesinadas.

Así, la razón por la que se guardó el minuto de silencio antes de que comenzara el encuentro de semifinales entre España y Francia fue por este homenaje a las víctimas de ese cruel atentado, que ocurrió en el año 2016 y en el que murieron 86 personas de 19 nacionalidades diferentes.

La realización de este minuto de silencio la solicitó la Federación Francesa de Fútbol, que recogió a su vez la petición del alcalde de Niza, Éric Ciotti, que había hecho esa solicitud en homenaje a las víctimas. Ciotti mandó una carta a la FIFA en la que pedía «un homenaje solemne» a las víctimas, a sus familias y a todos los afectados por la tragedia, además de reflejar «la solidaridad de la gran familia del fútbol con las víctimas del terrorismo y sus seres queridos».

El atentado, que ocurrió el 14 de julio en Niza, ocurrió en el Paseo de los Ingleses, cuando un camión arrolló a la multitud que asistía a los fuegos artificiales con motivo del Día de la Fiesta Nacional de Francia.

La FIFA aceptó la petición de Francia, algo que también celebró Emmanuel Macron, presidente del país. «Antes del Francia – España, se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado de Niza, diez años después del 14 de julio de 2016. Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la solicitud de Francia y de todos los franceses movilizados. Nunca lo olvidaremos», comentó Macron en sus redes sociales.

Es la segunda vez consecutiva que en un partido de España en el Mundial se guarda un minuto de silencio. En el encuentro de cuartos ante Bélgica, también se hizo este tipo de homenajes, en ese caso en recuerdo a las víctimas del terrible incendio en Los Gallardos (Almería).