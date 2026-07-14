Nuno Mendes, Courtois y ahora Saliba: la buena suerte de España con las lesiones en el Mundial

El partido en Dallas superaba el ecuador de la primera parte cuando Saliba recibió de Olise y detuvo el juego. Se echó al suelo porque su cuerpo había dicho hasta aquí. Sufrió problemas físicos y tuvo que ser sustituido Lacroix. Es la tercera lesión de los tres últimos rivales de España. Nuno Mendes en octavos contra Portugal; Courtois en cuartos ante Bélgica; y ahora Saliba en semifinales contra Francia.

Sorprende que Konaté no fuera el sustituto de Saliba. Para entonces, Francia ya iba a remolque en el marcador por un penalti que provocó Lamine Yamal. Digne se durmió a la hora de despejar el balón y el del Barcelona fue al bulto, a ver qué sacaba, y rascó una patada dentro del área. El árbitro no dudó. Tampoco Oyarzabal, que cogió el balón y no lo soltó hasta batir a Maignan.

El vasco suma 30 goles con la selección española. Su gol adelantó a España desde los once metros con una ejecución perfecta. El delantero español es un seguro de vida en estos lances. No falla, no perdona. El delantero de España. En esta Copa del Mundo, Oyarzabal ya lleva cinco goles y es el máximo goleador de España. Alcanza el mejor registro goleador de un delantero español en un Mundial.

La escalada de Oyarzabal en la clasificación histórica resulta espectacular. Durante este campeonato ya había dejado atrás a Emilio Butragueño (26), Alfredo Di Stéfano (23), Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) y Julio Salinas (22). Ahora añade otro nombre ilustre a la lista al alcanzar y superar el registro de Fernando Hierro, consolidándose como el sexto máximo goleador de la historia de España.