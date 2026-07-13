Courtois sufre una pequeña lesión muscular y estará listo tras las vacaciones

Thibaut Courtois ha encendido una pequeña alarma en el Real Madrid, aunque en Valdebebas transmiten tranquilidad. El guardameta belga se sometió a pruebas médicas tras regresar de su participación en el Mundial y los resultados confirmaron una pequeña lesión muscular. El portero iniciará desde ya un proceso específico de recuperación, pero los plazos que maneja el club invitan al optimismo: debería estar plenamente recuperado cuando finalice sus vacaciones y tenga que incorporarse al trabajo con José Mourinho.

Courtois sufrió las molestias durante el España-Bélgica de cuartos de final. El madridista notó dolor después de realizar un desplazamiento en largo y terminó siendo sustituido en el minuto 70 para evitar que el problema fuese a más. Aunque su intención inicial era continuar sobre el terreno de juego, el seleccionador belga decidió no asumir riesgos con uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Ahora, el objetivo del Real Madrid es aprovechar el periodo vacacional para que Courtois complete su recuperación sin prisas ni riesgos. El belga seguirá un plan individualizado supervisado por los servicios médicos del club y no debería perderse ninguna parte importante de la pretemporada. En Valdebebas consideran que se trata de un contratiempo menor y confían en que el portero esté disponible cuando le corresponda regresar junto al resto de internacionales.