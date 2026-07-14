Juan Carlos Rivero enciende las redes con sus comentarios en el España – Francia de semifinales del Mundial

Juan Carlos Rivero ha vuelto a revolucionar y a encender las redes sociales con sus comentarios durante la histórica semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia en Dallas. El histórico narrador de Televisión Española ha vuelto a ser protagonista durante un encuentro de la Selección Española, y no uno cualquiera, el más importante de los últimos 16 años.

El veterano periodista deportivo, acompañado en los comentarios por Verónica Boquete y Mario Suárez, sigue siendo protagonista en el Mundial, al menos en las redes sociales. Sus comentarios encienden a los aficionados en cada partido de España.

El nombre del narrador de los partidos de la Selección Española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales, como es ya habitual en cada encuentro que narra. Juan Carlos Rivero narra este martes en La 1 de TVE el España – Francia del Mundial 2026, un duelo de semifinales que se disputa en el estadio de Dallas.

Los mensajes y comentarios de Juan Carlos Rivero se vuelven siempre virales, a menudo por las equivocaciones que tiene con el nombre de algunos jugadores. Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar , aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Este España – Francia se puede ver en DAZN, cadena que tiene de forma íntegra los derechos televisivos del Mundial, y en Televisión Española, que también tiene los derechos, pero no en su totalidad, sino un partido al día y todos los que juegue España en el torneo, como es el caso de este encuentro de semifinales en Dallas.