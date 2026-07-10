Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el España – Bélgica de cuartos del Mundial

Juan Carlos Rivero, narrador de Televisión Española, ha vuelto a ser protagonista en la retransmisión del partido de España ante Bélgica, duelo de cuartos del Mundial 2026. El veterano periodista deportivo, acompañado en los comentarios por Verónica Boquete y Mario Suárez, sigue siendo protagonista en el Mundial, al menos en las redes sociales.

El nombre del narrador de los partidos de la Selección Española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales, como es ya habitual en cada encuentro que narra. Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el España – Bélgica del Mundial 2026, un duelo de cuartos que se disputa en Los Ángeles.

Los mensajes y comentarios de Juan Carlos Rivero se vuelven siempre virales, a menudo por las equivocaciones que tiene con el nombre de algunos jugadores. Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Este España – Bélgica se puede ver en DAZN, cadena que tiene de forma íntegra los derechos televisivos del Mundial, y en Televisión Española, que también tiene los derechos, pero no en su totalidad, sino sino un partido al día y todos los que juegue España en el torneo, como es el caso de este encuentro de cuartos en Los Ángeles. Si España gana a Bélgica, se medirá a Francia en semifinales el próximo martes 14 de julio.

España – Bélgica en cuartos del Mundial 2026

España se mide ante Bélgica en el encuentro de cuartos del Mundial 2026, el segundo duelo de esta ronda. El que gane de este partido se medirá a Francia, que ya venció a Marruecos por 2-0. Para este partido, Luis de la Fuente ha sacado el siguiente once titular: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal.