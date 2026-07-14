¿Dónde juega España hoy contra Francia? Éste es el estadio donde se disputa el partido de semifinales del Mundial 2026

La selección española afronta las segundas semifinales de una Copa del Mundo de su historia. En frente, la selección francesa, a la que busca batir en sus terceras semifinales consecutivas. El escenario elegido para esta semifinal es uno de los mejores estadios del mundial, preparado para albergar las semifinales del mundial.

Un estadio que guarda múltiples secretos, y que puede ser determinante en el devenir del partido. Una capacidad similar a la del estadio Santiago Bernabéu, y que permitirá a decenas de miles de espectadores disfrutar de uno de los enfrentamientos más atractivos de todo el campeonato.

Dónde se juega el España – Francia

El primer partido de semifinales del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio de Dallas, aunque este no es su nombre original, ya que este es más conocido como AT&T de Dallas. Un estadio que, durante el transcurso del año deportivo, alberga partidos de la NFL, siendo el hogar de los Dallas Cowboys.

El estadio cuenta con una capacidad total de 80.000 espectadores, tan solo 3.000 menos que el Santiago Bernabéu. Unas gradas repartidas en cinco anillos, ubicados escalonadamente de manera ascendente y que ofrecen una visión muy vertical de lo que sucede sobre el césped del estadio.

Asimismo, el campo está considerado una auténtica maravilla de la ingeniería moderna y uno de los recintos deportivos más costosos del mundo. Otra de sus características más destacadas es que está equipado con un techo retráctil que permite controlar las condiciones climáticas del partido.

Un estadio que guarda muchos secretos

Ian Craig, experto encargado de supervisar las condiciones del campo, aseguró, en una entrevista para el diario Marca, que cree que «el césped va a favorecer un juego rápido en la semifinal». De la misma forma, asegura que «se va a aplicar un riego específico para que el balón se deslice, para que podamos ver un duelo donde el balón irá a gran velocidad».

Asimismo, otro de los secretos de este estadio es que alberga al club más valioso del mundo. La franquicia de los Dallas Cowboys está valorada como la más cara de todo el globo, según los recientes estudios de Forbes. Además, ha albergado nueve partidos del mundial hasta el momento: cinco de fase de grupos y cuatro de eliminatorias.

Otro de los elementos más destacados del estadio es su videomarcador central. Uno de los más impactantes del mundo, que mide 49 metros de largo por 22 de alto y pesa alrededor de 544 toneladas, siendo uno de los más grandes y pesados de todo el mundo.

Qué canción ha elegido España para los goles

Dentro del estadio, otro protagonista se prepara para brillar. DJ Chuy, el dj del estadio, es el encargado de hacer vibrar a las gradas del estadio con sus canciones. Uno de los mayores éxitos en este campeonato del mundo está siendo Despechá de la cantante catalana Rosalía.

Junto con La Graciosa del canario Quevedo, son los temas que ha elegido la selección española para que sea la canción con la que sus aficionados vibren con los goles de La Roja.