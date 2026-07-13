Mourinho empieza con ocho jugadores en el primer día del Real Madrid

El Real Madrid de José Mourinho ha comenzado. Este lunes el conjunto blanco arrancó la pretemporada para preparar lo que serán los cimientos y la filosofía de trabajo del entrenador portugués. Un primer día en el que solo ocho jugadores del primer equipo empezarán a trabajar bajo sus órdenes hasta que el resto de internacionales regresen de sus vacaciones por el Mundial. Una pequeña lista donde hay nombres que necesitan una reivindicación para convencer desde el día 1.

En Valdebebas ya se conoce la forma de trabajar de Mourinho: trabajo, esfuerzo y profesionalidad. Tres pilares en los que se rige el portugués con la misión de volver a poner al Real Madrid en la cima. La expectación es total desde que se les citó por la mañana para pasar reconocimiento médico y saber las condiciones en las que llegan después de unas semanas de vacaciones y desconexión después de una última temporada complicada.

Lunin, Trent, Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono. Estos son los primeros ocho jugadores del primer equipo que llegaron a Valdebebas para empezar a trabajar. También lo hicieron los lesionados Militao, Rodrygo y Mendy, pero estos seguirán su trabajo individual al margen del grupo. Con la ayuda del Castilla, Mourinho entrena esta tarde 13 años después de su marcha del Real Madrid, aunque no como le gustaría, ya que su deseo es que lleguen el resto lo antes posible.

Mourinho prepara ya el nuevo Real Madrid

Ya sea por el calendario internacional y las lesiones, el técnico luso se ha mentalizado en preparar todo con lo que tiene y para así observar a algunos de los jugadores que fueron más señalados el curso anterior. El objetivo es trabajar en lo físico y táctico para así ponerlo a prueba en los amistosos programados.

Por el momento, el Real Madrid ya tiene dos partidos confirmados para esta pretemporada. El primero será un amistoso ante la Fiorentina el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria (18:00 h). El segundo, contra el Deportivo en Riazor, en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera (21:00 h). Dos experimentos para dar sus primeras pinceladas. Mourinho empieza con ocho, pero tiene claro que cada día vale oro para conocer desde dónde parte en el club blanco y qué es lo que necesita para construir un proyecto ganador.