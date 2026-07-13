Pedro Porro: «Estoy más que preparado para jugar una semifinal del Mundial»

Pedro Porro aseguró que llega plenamente preparado para afrontar una de las citas más importantes de su carrera. El lateral de la selección española destacó la experiencia adquirida durante el último año y se mostró listo para disputar una semifinal de un Mundial. «Diría que llego con más experiencia que hace un año, con 50 partidos más. Estoy más que preparado», afirmó.

Sobre el desgaste físico que acumulan tras más de un mes de competición y constantes desplazamientos por Estados Unidos, el futbolista del Tottenham restó importancia a la carga. «No lo noto mucho. En mi caso, no. Obviamente eso lo veis desde fuera, pero nosotros en el día a día viajamos y no vemos los kilómetros que hacemos. Ahora hemos podido recuperar para este partido», explicó.

Porro volvió a elogiar la figura de Luis de la Fuente, al que señaló como una pieza fundamental dentro del vestuario por la confianza que transmite a todos los futbolistas. «El míster es una persona muy importante dentro del grupo. Inculca la palabra familia. A mí siempre me ha dado confianza desde el minuto uno y te hace sentir importante juegues o no juegues», destacó.

El internacional español también explicó que su papel cambia en función del rival y de las necesidades del equipo. «Depende del partido te va dando muchos aspectos en los que tienes que estar más concentrado que en otras ocasiones. Contra Bélgica fue una acción en la que pude subir y llegó el primer gol, pero luego tuve que estar con Doku todo el partido; depende del rival», comentó.

A nivel personal, Porro confesó que este Mundial ha supuesto un antes y un después para él, aunque aseguró que intenta mantenerse al margen de todo lo que se dice fuera del vestuario. «Muy feliz. En estos 40 días se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero no leo lo que se dice fuera y me centro en hacerlo lo mejor posible para el equipo», señaló.

El lateral también recordó el Mundial conquistado por España en 2010, aunque admite que apenas guarda recuerdos por su corta edad. «La vi en mi pueblo, yo era muy pequeño. Lo único que recuerdo es que me estuve bañando en la Plaza de España de mi pueblo cuando ganamos el Mundial, pero no recuerdo mucho. Jugar una semifinal, si me toca mañana, será otro sueño cumplido», confesó.

Sobre el duelo frente a Francia, Porro evitó hablar de favoritismos y destacó el enorme nivel del rival. «Este tipo de partidos no tiene un favorito. Somos dos grandes selecciones y va a ser un partido muy bonito», aseguró. Además, añadió que enfrentarse a un rival de ese nivel supone una motivación extra. «Siempre es especial, sobre todo cuando juegas unas semifinales de un Mundial. El rival que tengas enfrente siempre va a ser bueno. A nosotros nos da un plus para jugar mañana porque Francia es una de las mejores selecciones de este Mundial», apuntó.

Por último, destacó que la gran fortaleza de la Selección sigue siendo la unión del grupo y habló de su creciente entendimiento con Lamine Yamal por la banda derecha. «Nuestra fortaleza es estar todos unidos. Ya nos vamos conociendo después de tantos partidos y hay que ver cada partido como una final», explicó. Sobre el extremo del Barcelona, concluyó: «Lo vas manejando según el partido. Hablando se entiende la gente. Cada vez me entiendo mejor con él».