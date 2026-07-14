El Mundial entra en su fase final. Cuatro selecciones, España; Francia; Argentina; Inglaterra, están a dos pasos de la gloria. La fase final se disputará con un balón especial. El nuevo esférico supone una evolución del Trionda, balón oficial de la competición presentado en octubre de 2025, pero mantiene la misma confección orientada a maximizar el rendimiento de los jugadores.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, adidas ha prescindido de los colores tradicionales y ha presentado un diseño específico que refleja la magnitud de los últimos encuentros del torneo. El Trionda final está inspirado en la pugna por el galardón más codiciado del fútbol. Su exclusivo acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el fondo negro realza el aspecto del balón.

En conjunto, ambos elementos brindan una identidad visual audaz y refinada para la recta final de la competición. Un aspecto que hace único al balón es su homenaje a las 16 ciudades anfitrionas de este Mundial. El Trionda final también incorpora los últimos avances de la tecnología del balón conectado de adidas, que ofrece datos precisos y en tiempo real a fin de agilizar las decisiones del equipo arbitral y mejorar la información sobre los partidos.

Estreno en una final anticipada

El partido entre España y Francia será la puesta de largo del Trionda final. Es el duelo entre dos gigantes del panorama internacional, entre dos maneras opuestas de entender este deporte y entre dos generaciones que quieren escribir su nombre para siempre en la historia. Dallas será el escenario donde el equipo de Luis de la Fuente intentará acercarse a una segunda estrella dieciséis años después de la conquistada en Sudáfrica.

El plan de España será muy claro: esconderle la pelota a Francia. Nadie conoce mejor las virtudes del conjunto de Didier Deschamps. Los franceses se sienten cómodos esperando, defendiendo juntos y castigando cualquier pérdida con transiciones devastadoras lideradas por Mbappé, Dembélé y Olise. Cuanto menos tiempo tengan el balón, menos opciones tendrán de explotar su mayor fortaleza. Ahí aparecerá la importancia de Rodri, de la circulación rápida y de la paciencia para mover a un rival que se defiende extraordinariamente bien.