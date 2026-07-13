«A mí háblame bien»: sale a la luz la imagen de autoridad de Messi con el árbitro del Argentina-Suiza

Argentina buscará este miércoles 15 de julio el pase a la final del Mundial en las semifinales que disputará contra Inglaterra en Atlanta. La campeona del mundo se ha plantado en la penúltima ronda del campeonato del mundo con sufrimiento, polémica y un Messi estelar a sus 39 años. El capitán de la albiceleste ha sido tendencia en las últimas horas después de filtrarse el enfrentamiento que tuvo con el árbitro Joao Pinheiro durante el partido contra Suiza.

Argentina venció a Suiza en los cuartos de final del Mundial en un partido que sacó adelante con sangre, sudor, lágrimas y mucha polémica. El tanto de tempranero de Alexis Mac Allister hizo intuir un duelo placentero para los de Scaloni, pero el empate de Ndoye pasada la hora de partido y el buen nivel mostrado por el bloque suizo hicieron temblar a la campeona del mundo. Además, el partido estuvo marcado por una sorprendente decisión del árbitro Joao Pinheiro en el minuto 72.

Con empate a uno en el marcador y Argentina teniendo problemas, el colegiado portugués expulsó a Breel Embolo por doble amonestación tras una sorprendente revisión en el VAR. Este lance allanó el camino a la victoria de Argentina, que resolvió el partido en la prórroga con un gol de bandera de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez que decidieron un duelo con polémica.

Messi y sus palabras con el árbitro

En las últimas horas se ha filtrado un vídeo de Leo Messi en el que tiene un leve enfrentamiento con el portugués Joao Pinheiro, el árbitro que dirigió el duelo. «No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí háblame bien», le dijo el capitán de la albiceleste al colegiado durante un momento del partido en el que ambos tienen un intercambio de palabras.

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Leo Messi , al árbitro Pinheiro. 🇦🇷✨💛 pic.twitter.com/zrqxuuescG — Michel 💛 (@michelproArg) July 12, 2026

A sus 39 años, Leo Messi está siendo uno de los mejores jugadores del Mundial 2026, donde ha marcado 8 goles y ha repartido dos asistencias. Sus buenas actuaciones han sido claves para imponerse a Cabo Verde, Egipto y Suiza en el mata-mata del torneo, donde ahora en la penúltima eliminatoria espera una Inglaterra que ganó a Noruega en el último minuto gracias a un gol de Jude Bellingham.