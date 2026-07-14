¿Qué camiseta lleva hoy España en el partido contra Francia? La equipación de la selección para las semifinales del Mundial

España jugará su segunda semifinal de la historia del Mundial en el Dallas Stadium frente a Francia y uno de los aspectos más llamativos serán las equipaciones. A diferencia de los galos, quienes irán de azul, los de Luis de la Fuente vestirán de blanco, dejando a un lado su tradicional rojo, debido a que Francia ejercerá como local.

Será la tercera vez que el combinado español utilizará esta camiseta en el torneo, estrenándose en la victoria de Uruguay (1-0) y repitiendo en la victoria de octavos frente a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91. Con ello, se rompió una maldición histórica que arrastraba desde 1994: no ganaba un partido de un Mundial vistiendo de blanco desde una victoria contra Bolivia.

La camiseta, que se agotó antes de que empezase el Mundial, utiliza como base una blanca roto, simbolizando el color de una página, e incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos. Además, el pantalón será de color granate.

La otra semifinal

En la otra semifinal, que enfrenta a Argentina e Inglaterra, también tiene su papel la superstición. En las cinco ocasiones en las que se han enfrentado, Argentina cayó tres veces (1962, 1966 y 2002) vistiendo su tradicional camiseta albiceleste, pero sus dos victorias fueron con su camiseta azul, la histórica de México 1986 y la de Francia 1998.

Esa situación hace que en una eliminatoria, llena de tensión y carga histórica, Argentina juegue completamente de azul, algo que ya ha hecho en el partido que les enfrentó en fase de grupos ante Jordania y en el que ganaron por 3-1. Coincidencias a las que se agarran las selecciones para poder alzarse en la final con la tan preciada Copa del Mundo.