Haaland, la estrella del Mundial que sueña con ser agricultor: «En el campo soy realmente yo todo el tiempo»

Erling Haaland es uno de los grandes protagonistas del Mundial y uno de los delanteros más temidos del planeta, pero cuando le preguntan cómo imagina su vida lejos del fútbol, muchos se sorprenden con sus palabras. El delantero nórdico, que hoy liderará el ataque de Noruega contra Inglaterra en cuartos de final, no habla de ser entrenador en el futuro, ni de convertirse en comentarista o seguir vinculado a los focos.

Su respuesta impacta porque tiene poco que ver con el glamour que rodea a una estrella de su nivel, pues reconoce que sueña con comprar una pequeña granja, conducir un tractor y cuidar animales. Es una idea que lleva años repitiendo y que se hace viral por unas antiguas declaraciones concedidas a Sky Sports en las que mostraba una faceta muy distinta del goleador del Manchester City y del combinado nacional noruego.

«No es fácil ser futbolista. Hay mucha presión y hay que tener siempre la mentalidad adecuada», señalaba. Para Haaland, el contacto con la naturaleza representa justo lo contrario a la exigencia diaria de la élite: tranquilidad, silencio y una rutina sencilla en la que no existen las cámaras, los análisis ni las redes sociales. El delantero resumía esa sensación con una frase que refleja perfectamente su vínculo con el mundo rural: «En el campo soy realmente yo todo el tiempo».

Los que conocen bien al delantero aseguran que esa pasión por el campo no es postureo. De hecho, sigue visitando la granja de su familia cuando regresa a Noruega y disfruta conduciendo tractores y ejerciendo de agricultor y ganadero. Ese apego a sus raíces también explica por qué, pese a ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, mantiene un perfil alejado de los excesos habituales de otras estrellas del deporte. Su estilo de vida siempre ha estado marcado por hábitos sencillos y una rutina enfocada casi por completo en el rendimiento deportivo.

La rutina de Haaland

Precisamente, esa rutina también ha dado mucho que hablar estos días. Y es que el noruego no sólo destaca por sus impresionantes registros goleadores, sino también por una disciplina casi obsesiva en todo lo relacionado con el cuidado de su cuerpo. Su rutina recuerda a la de Marcos Llorente, otro futbolista conocido por conceder una importancia extrema a la alimentación, el descanso y los hábitos saludables. Ambos comparten una filosofía basada en optimizar cada detalle del rendimiento, convencidos de ciertas teorías en las que otros no creen.

Uno de los aspectos que más llama la atención del método de Haaland es su alimentación. El ariere puede llegar a consumir alrededor de 6.000 calorías diarias durante los periodos de máxima exigencia física, una cifra muy superior a la de una persona media, pero acorde con el enorme desgaste energético que supone competir al máximo nivel. Su dieta prioriza alimentos ricos en proteínas y grasas de calidad, con especial protagonismo para la carne roja y las vísceras, como el hígado y el corazón, dos productos especialmente ricos en hierro, vitaminas del grupo B y otros micronutrientes. También incorpora con frecuencia miel cruda, utilizada como fuente natural de energía antes y después de los entrenamientos, además de pescado, huevos, frutas, verduras y leche para completar una alimentación equilibrada.

Dentro de esa búsqueda constante por optimizar la recuperación también destaca su interés por la exposición a la luz roja. El delantero utiliza paneles de fotobiomodulación, una tecnología que algunos deportistas incorporan a sus rutinas con el objetivo de favorecer la recuperación muscular y reducir la inflamación tras los entrenamientos más intensos. Aunque la evidencia científica sobre todos sus beneficios sigue evolucionando y no existe un consenso definitivo sobre su eficacia en todos los contextos, la terapia con luz roja ha ganado popularidad entre deportistas de élite.