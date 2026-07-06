Locura en Noruega: piden que sea festivo nacional por eliminar a Brasil del Mundial

Noruega vivió una noche histórica tras eliminar a Brasil y clasificarse para los cuartos del Mundial. La selección de Haaland logró una victoria inédita y así se postuló como la gran revelación de esta Copa del Mundo. En las principales ciudades del país nórdico se desató una euforia total y se ha llegado a plantear incluso que este día sea recordado por siempre, proclamándolo como un día festivo nacional.

La propuesta la lanzó el diario noruego VG con una pregunta que rápidamente se viralizó: «¿Debería Noruega tener un día festivo nacional si le gana a Brasil?» y con la respuesta más votada: «Sí, y además debería convertirse en un día festivo todos los años durante los próximos 100 años». Horas después, los nórdicos obraron el milagro y ahora está en manos de su gobierno, que aún no ha pronunciado nada al respecto para cumplirlo.

Más de 90.000 personas se congregaron en el centro de Oslo tras la victoria de Noruega. Personas subidas a las farolas frente al Palacio, fuegos artificiales en todo el país y con cánticos hacia su estrella: «¡El mejor jugador del mundo se llama Haaland!». Hasta el príncipe heredero Haakon salió para aplaudir y celebrar junto con las personas que estaban en la plaza. La prensa se ha venido arriba dejando caer que ganar el Mundial es posible después de ganar a la selección con más mundiales: «Esto resonará por toda la eternidad».

De cara a los cuartos de final ante Inglaterra este sábado, el concejal Lae Solberg: «Es fantástico e increíblemente divertido poder ver a la selección nacional al menos una vez más. Habrá un nuevo festival público. ¡Ahora vamos, salud Noruega!», dijo hace unas horas. Una fiesta que no quieren que termine y sea recordada por siempre, declarando el 5 de julio como un día festivo por poner el nombre del país en el torneo más importante del fútbol.