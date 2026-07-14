El Gobierno de Pedro Sánchez ha menospreciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación: «El origen es una denuncia de una organización ultraderechista». Así lo ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La reacción ha llegado apenas unos minutos después de que el tribunal haya condenado a David Sánchez tras su enchufe en la Diputación de Badajoz, que entonces encabezaba el ex líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. El que fuera dirigente del PSOE también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación.

«Acabamos de conocer la sentencia y lo que puedo trasladarles es que el origen de esta causa es una denuncia de una organización ultraderechista», ha apostillado la también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Nunca ha habido acusación particular y la fiscalía ha ido desmontando las acusaciones y ha pedido la absolución», ha añadido.

Además, la portavoz ha trasladado que el Gobierno ha defendido la inocencia del hermano del presidente pese a la sentencia de la Audiencia Provincial. Saiz ha trasladado su confianza en que en «instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez». «Es en lo que creemos», ha subrayado. Y ha manifestado su «confianza en la Justicia».

«Respetamos la sentencia, pero no la compartimos», ha asegurado Saiz acto seguido. El fallo, en cualquier caso, no es firme, sino que cabe recurso contra él ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Condena al hermano de Sánchez

La condena al hermano de Sánchez se refiere a la creación, en octubre de 2016, de la plaza de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios». Ese puesto se adjudicó a David Sánchez en julio de 2017, cuando se encontraba desempleado tras finalizar un máster en Milán.

El tribunal ha considerado probado que la Diputación de Badajoz le adaptó un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado ha reconocido en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía. La Sala, sin embargo, ha absuelto a los once acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas.

Además, señala que una serie de acciones, según la Sala, «denota participación de altas instancias» en la decisión. Entre otras, aluden al correo de la entonces directora de Cultura, Elisa Moriano, a los directores de los conservatorios. En ese mensaje se aseguraba que la creación del puesto obedecía a que «han decidido» su génesis.

La mayor parte de la sentencia se centra en el «cambio de nomenclatura» del puesto. Y es que, en octubre de 2022, la plaza que ocupaba el hermano de Sánchez pasó a denominarse «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas». Según los magistrados, en realidad se trataba de la creación encubierta de un nuevo empleo, y esa nueva posición se diseñó a la medida de las inquietudes operísticas de David Sánchez.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Emilio Serrano, también ha condenado a Miguel Ángel Gallardo a dos penas de nueve años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación. El resto de encausados, entre ellos altos cargos del Área de Cultura y de Recursos Humanos, han recibido penas similares por cooperación necesaria.