‘Grand Prix’: ¿qué pueblo ganó ayer, lunes 3 de agosto?

Como cada lunes desde que comenzó el verano, Grand Prix regresó al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular formato, presentado por Ramón García, le mostró a la audiencia una nueva entrega donde dos nuevos pueblos españoles se sometieron a las icónicas pruebas. En esta ocasión, los grandes protagonistas fueron Altura (Castellón), que fue el encargado de defender el equipo azul y contó con Fonsi Nieto como padrino. Todo ello sumado a Pradejón (La Rioja), que tuvo a la cantante Soraya como madrina. Realizamos un repaso de lo sucedido.

Ambos tuvieron que dar lo mejor de ellos mismos para poder hacerse un hueco en la semifinal de este año. El programa fue avanzando y los participantes tuvieron que hacer frente a las icónicas pruebas del programa. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver cómo los pueblos se sometían a los Troncos locos, Pingüinos matemáticos, Ardillas pillas, Hámsters a la carrera, Patata caliente, Recoge cocos, Cucaña y Súper bolos, entre otros. Asimismo, las novedades fueron las pruebas de Las gaviotas malotas y la nueva gymkana de Hormigas para siempre.

¿Qué pueblo ganó ‘Grand Prix’ ayer, 3 de agosto?

Una noche donde las risas no faltaron en ningún momento y en la que Pradejón (La Rioja) mantuvo su liderazgo durante casi todo el programa. Y es que, con sus 28 puntos, se mostraron superiores a los 18 de Altura (Castellón). Pero, como bien saben los espectadores, nada está asegurado hasta El diccionario. Al fin y al cabo, los pueblos tienen la oportunidad de añadir puntos o restarlos. Un reto muy importante donde cualquier error puede afectar notablemente.

Al final, el marcador quedó sentenciado en la última ronda. Altura (Castellón) sumó 4 puntos y logró posicionarse por delante del pueblo riojano en la clasificación. Una hazaña que lograron por primera vez en todo el programa. Pero, al final, Pradejón (La Rioja) concluyó su paso por Grand Prix con 32 puntos y lo hizo como ganador.

Según la clasificación global, ambos municipios han quedado en las semifinales, en el tercer y cuarto puesto. Por lo tanto, han tenido un muy buen paso por el programa. Los participantes han defendido hasta el final a su respectivo pueblo y han logrado hacerse diferenciar del resto. Pero, hasta la fecha, Polinyà sigue liderando la clasificación de Grand Prix y lo hace con 36 puntos. Una edición que no está dejando indiferente a nadie y donde todos los pueblos dan lo mejor de ellos mismos por obtener la mejor puntuación posible.