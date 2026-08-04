Una soltera de ‘First Dates’ para los pies al ‘Camarón de Alicante’: «¡Tú estás chalado!»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. De hecho, cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 3 de agosto, en la nueva entrega de First Dates, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Diego, un «gitano de los que ya no hay» de 57 años al que llaman el ‘Camarón de Alicante’. El soltero se dedica a crear contenido en redes sociales, llegando a alcanzar los 100.000 seguidores en TikTok. Eso sí, a pesar de la popularidad, ha dejado claro que también existe una parte negativa: «Me piden muchas fotos. A veces me agobio porque no me dejan», reconoció durante su presentación en el programa presentado por Carlos Sobera.

Lejos de que todo quede ahí, Diego confesó que su estrategia en el amor es la de «tirar la caña siempre», puesto que, según él, «alguna captura cae». A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que todavía no ha encontrado a la mujer definitiva, ya que busca que «sea guapa, cariñosa, con curvas y que sepa llevar una casa». Su cita para esa noche era Inma, una camarera de 61 años que llegaba desde Antequera (Málaga) y se definió como una «artista sin título». Y es que, a pesar de que jamás se ha dedicado profesionalmente al baile, reconoce que es su gran pasión. «Yo creo que taconeaba y cantaba en la barriga de mi madre», desveló. Por ese mismo motivo, no tuvo reparos a la hora de sumarse al recibimiento que Diego le había preparado, donde la música fue la gran protagonista. «A esto se le llama entrar como una princesa», aseguró Carlos Sobera.

Matías Roure no dudó en añadir algo más: «Es una diosa del Olimpo». Al único al que Inma no logró impresionar con su actuación fue a Diego: «No me ha movido el piso», reconoció. Todo ello mientras aseguró, en varias ocasiones, que su cita no le agradaba porque la consideraba demasiado mayor y, además, andaluza. «Son un poco…» dejó caer. Eso sí, el ‘Camarón de Alicante’ tampoco era el hombre ideal para Inma, algo que ella confesó en los totales.

Aun así, ambos estuvieron de acuerdo en algo: acudieron a First Dates con la intención de vivir la experiencia y pasárselo bien, y eso sí lo llegaron a cumplir. Y es que disfrutaron la cena entre risas y teniendo una conversación de lo más amena. Incluso a pesar de que ambos tenían muy claro que no iban a tener una segunda cita con el otro.

A pesar de todo, antes de la decisión final de First Dates, Diego no tuvo reparos a la hora de intentar robar un beso a su cita. Ella no tuvo reparos en pararle los pies, y hacerlo de forma contundente: «No, no, no… De eso nada. ¡Tú estás chalado!». Y añadió: «Cuando una cosa no te entra por los ojos, no te entra por la boca. Pasa como con la comida».

Pero no fue el único desencuentro de la velada. Al llegar la cuenta, Inma le puso a prueba al proponerle que cada uno pagase lo suyo para, posteriormente, fingir que no tenía dinero suficiente, y todo para ver la reacción de su cita. «No te llega, faltan 15 euros», hicieron saber las gemelas Zapata. Él, sin embargo, ni se inmutó.

Algo que descolocó por completo a la malagueña: «Qué porras. El hombre es el que paga la primera vez. Hice como que estaba tiesa para que pagara él», comentó ante las cámaras del programa. Un suceso que la soltera no dudó en utilizar para lanzar un dardo en la decisión final de First Dates. Lo hizo después de explicar las razones por las que solo le veía como un amigo: «La próxima vez que nos veamos tienes que convidar». ¡El amor no triunfó!