Iturralde hace de escudo de Lamine: «Le están esperando porque es musulmán, negro y juega en el Barça»

Iturralde González ha salido en defensa de Lamine Yamal. El ex árbitro considera que la mitad de la población española está esperando la eliminación del Mundial para señalar al jugador, concretamente por su religión, su color de piel y el equipo en el que juega. Una visión que deja a España como un país con un alto nivel de racismo.

El futbolista del Barcelona es una de las principales estrellas de La Roja. Luis de la Fuente confía plenamente en él y actualmente parece inamovible del once inicial. El extremo decidió jugar con España por delante de Marruecos. Esta decisión tuvo una acogida complicada, ya que circuló un vídeo en el que celebraba con tono burlesco la eliminación del equipo en el Mundial de 2022, precisamente contra Los Leones del Atlas.

El ex árbitro ha expuesto su opinión respecto a esta situación. En unas declaraciones para El Larguero, de la Cadena SER, señala que una gran parte del público es hostil con el jugador por algunas razones concretas: «Yo no voy a ser nada políticamente correcto. El tema de Lamine es un tema sociológico. El tema de Lamine es que es musulmán, negro y juega en el Barça y viviendo en el país que vivimos, es lo que es».

El extremo del Barcelona ha recibido gestos de cariño por parte de los aficionados españoles. Durante la Eurocopa de 2024 se hizo muy popular una canción dedicada a él, Lamine Yamal, cada día te quiero más. Además, en este Mundial 2026, las celebraciones de Keyne, su hermano pequeño, han servido para representar el sentimiento de un país entero.

«¿En España?, la mitad»

Las palabras de Iturralde González suponen una acusación directa al 50% de la población española. El ex árbitro asegura que transmitir otro mensaje sería solo una forma de evitar polémicas: «Podéis ser políticamente correctos, en España a Lamine le está esperando la mitad de la población».

Lamine Yamal quiere seguir haciendo historia con España. El jugador tiene una oportunidad única en el duelo de semifinales ante Francia. El partido se jugará este martes 14 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias).