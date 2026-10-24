Ronaldinho regresa oficialmente al fútbol 11 años después y debutará con el Ravenna a los 46 años

Ronaldinho vuelve al fútbol. Tras semanas de expectación total con el regreso de la leyenda brasileña, finalmente su primer partido oficial con el Ravenna ya tiene fecha después de la confirmación del presidente del club. A sus 46 años, el ex delantero del Barcelona y PSG volverá al césped 11 años después de retirarse para emprender una nueva aventura en la tercera división italiana. Un bombazo que millones de aficionados no querrán perderse después de haber maravillado al mundo hace unas décadas.

Desde el pasado mes de junio ya se sabía que Ronaldinho jugaría de nuevo al fútbol. El carioca compró acciones del club y forma parte de la junta directiva. Incluso jugó ya un partido de exhibición con el Ravenna, pero el vicepresidente de la entidad, Ariedo Braida, ya adelantó que el brasileño no formaría parte de la plantilla de forma regular. Es decir, en partidos especiales, y la espera finalmente ha terminado. Un comunicado que ha hecho el propio presidente, Ignazio Cipriani, quien ha adelantado que jugará el próximo 15 de noviembre a las 17:30 horas en el derbi de Romagna contra el Forlì en el Estadio Benelli.

«La magia nunca se fue y ahora es el momento de que regrese. Nos dijeron que era imposible y el 15 de noviembre Ronaldinho saltará al campo de Benelli vistiendo nuestra camiseta en un partido tan importante. Creímos en ello desde el primer día, y gracias a la pasión y el esfuerzo de nuestro equipo, hemos transformado una idea en un acontecimiento que todo el mundo espera con ansias», declaró. El Ravenna es segundo en el Grupo B de la Serie C y ganarles pondría más cerca de los ocho puntos que les separan con el líder, el Spezia. Actualmente están en posiciones de play offs para ascender a la Serie B, pero el partido va más allá de una jornada más. Se trata del regreso de una leyenda.

Ronaldinho no jugaba un partido oficial desde 2015 con el Fluminense y ahora retoma el fútbol para volver a sacar su magia después de una larga espera. Aunque no se trate de un regreso fugaz, será la prueba de si el brasileño aún recuerda algún truco que impresionaba al mundo.