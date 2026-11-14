Ronaldinho presume una delicia futbolística antes de volver del retiro: «Van a decir que es IA»

Ronaldinho Gaucho está listo para volver a la acción a sus 46 años. Después de más de 11 años sin disputar un partido oficial, va a jugar este domingo con el Ravenna FC, de la Serie C italiana. El brasileño no ha perdido su calidad y ha querido demostrarlo en sus redes sociales, con un vídeo en el que presume de un gran control en un entrenamiento previo al encuentro: «Van a decir que es IA jajajaja Estoy en el área Ravenna». El veterano sueña con marcar su gol 300.

La expectación para ver al ex futbolista vestido de corto es muy alta y la publicación ha superado el millón de visitas en cuestión de horas. El de Porto Alegre es inversor del club y pretende darle mucha más visibilidad saliendo al terreno de juego. Sin embargo, el club está luchando por el ascenso y necesitará que su presencia en el campo sea positiva.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

El nivel físico de Ronaldinho parece bastante apto, teniendo en cuenta su edad. Al no tratarse de un partido de exhibición, tendrá que adaptarse al ritmo de competición de nuevo, con trabajos previos para evitar lesiones. Su entrenador, Andrea Mandorlini, ha confirmado que jugará aproximadamente 30 minutos.

La aparición es una gran estrategia de marketing para el equipo, aunque todo apunta a que será algo puntual. Por el momento, solo se ha confirmado su presencia en el próximo encuentro. El último partido profesional del brasileño fue el 26 de septiembre de 2015 con el Fluminense, hace más de once años.

¿Cuando juega Ronaldinho con el Ravenna FC?

El jugador disputará el encuentro frente al Forli este domingo a las 17:30 horas (16:30 en las Islas Canarias). El Ravenna está en la segunda posición de la tabla de la Serie C y llevan tres victorias seguidas. Sus rivales están 15º en la clasificación y llegan necesitados de puntos. El partido se podrá ver en abierto en diferentes canales de Youtube.