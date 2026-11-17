Dani Alves colgó las botas para cambiar el fútbol por una vida de predicador y conferenciante evangélico. El histórico lateral derecho del Barça ha cambiado el rumbo completamente, y reconoce que «Jesús le sacó del pecado» tras una serie de años ‘peleando’ con la justicia.

Alves salió de la cárcel en 2024 tras 14 meses entre rejas. El exjugador azulgrana y de la selección brasileña fue detenido en enero de 2023 acusado de una agresión sexual ocurrida en Barcelona. Fue absuelto en 2025 y, a partir de entonces, dedicó su vida a la predicación. En marzo de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le absolvió de su condena.

En pleno proceso de divorcio con su mujer, Joana Sanz, publicó en sus redes sociales un curioso mensaje que no ha pasado desapercibido. «Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado», comentó el que fuera uno de los mejores laterales derechos del fútbol mundial.

Este mensaje continuó, respaldando su lado más religioso y evangelizador, para retratar su situación actual. Ha dejado de lado el fútbol, y ahora se centra en ‘expandir’ la palabra de Jesús:

«Viví 40 años preso, pero fue en la prisión donde verdaderamente fui liberado. Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que por fuera podía parecer libre, pero por dentro tenía cadenas. Y fue precisamente en la prisión donde conocí a Jesús», comentó en su cuenta de Instagram.

«Allí entendí que podía estar detrás de barrotes y, aun así, experimentar una libertad que nunca había conocido. Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver. Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado», continuó el exjugador del Barça.

«Porque la verdadera libertad no depende de dónde están tus pies, sino de quién gobierna tu corazón. Conocí a Jesús en mi prisión… y allí encontré la libertad», concluyó su enigmático mensaje en redes sociales. Mensajes a los que nos vamos acostumbrando con el paso del tiempo.

Borrón y cuenta nueva para Dani Alves

Tras años como protagonista de las noticias judiciales, Dani Alves parece dejar atrás su antigua vida y centrarse en su nueva etapa religiosa. El ex del Sevilla, Barça, Juventus y PSG, entre otros, que volvió al equipo azulgrana en la 2021/22, olvida el fútbol y todo lo que ha hecho en el campo para el deporte.

Siendo el segundo jugador con más títulos en la historia del fútbol (43), solo por detrás de Leo Messi (48), la carrera deportiva de Dani Alves fue sensacional. Un icono y leyenda que terminó entre rejas y ahora dedica su vida a la palabra de Jesús. Envuelto en diferentes polémicas, la figura de Alves no ha mejorado públicamente con el paso de los años.