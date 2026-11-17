La oferta de habitaciones en alquiler crece un 15% en Palma, pero su precio medio sigue disparado y ronda los 600 euros al mes (586 euros más) en el tercer trimestre de 2026, un 8% más caro que hace un año.

Estas son algunas de las cifras que arroja el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista sobre este mercado, en el que también se refleja que el número de personas interesadas en alquilar un dormitorio habría caído un 1% en un año.

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 662 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (631 euros), Palma (586 euros), San Sebastián (526 euros), Bilbao (471 euros) y Málaga (467 euros).

Los precios han seguido una tendencia alcista generalizada, ya que han subido en 50 de las 52 capitales. Las mayores subidas se han dado en Palencia (16%), Ceuta (15%), Teruel (12%), Barcelona, Madrid y Ciudad Real (11% en los tres casos). Solo se han registrado descensos en Badajoz (-4%) y Almería (apenas un -0,3%).

Por encima de los 400 euros se encuentran también Santa Cruz de Tenerife (430 euros), Valencia (426 euros), Vitoria (425 euros), Pamplona (424 euros), Girona (420 euros), Las Palmas de Gran Canaria (418 euros) y Ceuta (415 euros). En el extremo opuesto se encuentran Badajoz (224 euros), Cáceres (233 euros), Jaén (239 euros) y Ciudad Real (267 euros).

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% en el último año. Son 23 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Ceuta (206%), donde la competencia se ha triplicado, y en Pamplona (114%) y Segovia (113%), donde se ha duplicado. Les siguen Tarragona (88%), Huelva (78%) y Lleida (66%).

Por el contrario, la competencia por una habitación ha bajado en diez capitales, con los mayores descensos en Madrid (-24%), Barcelona (-17%) y Sevilla (-10%).

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (27% del total), Barcelona (14%), Valencia (7%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.

Con estos datos en las manos, los principales portales inmobiliarios descartan un desplome generalizado del mercado residencial pese a la moderación de las compraventas, que en septiembre registraron su mayor caída interanual en más de dos años, con un retroceso del 13,4%, hasta las 54.548 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, considera que los datos reflejan una vuelta a la tendencia bajista y ha advertido de que la barrera de las 700.000 viviendas vendidas en 12 meses «parece haberse roto definitivamente».

Asimismo, señala que esta tendencia es más acusada en mercados con precios elevados como Madrid, donde las operaciones han descendido un 21%, posiblemente por «una retirada del inversor y de muchos particulares que ya no pueden acceder a la compra debido a estos altos precios y al encarecimiento de la financiación».