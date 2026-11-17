Luis Rubiales, desde este martes, podría volver a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Este 17 de noviembre se acaba la inhabilitación que el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le puso por el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino en el verano de 2023. Esa fue la segunda de las resoluciones de inhabilitación, ya que la primera se la puso la FIFA, también acabada hace unos meses.

Así, Luis Rubiales ya es libre para ser elegido como presidente de cualquier organismo deportivo. Es decir, podría volver a ser, desde este martes, presidente de la RFEF, cargo del que fue quitado por esas inhabilitaciones. Para ello, y es difícil, tendría que activar el mecanismo para una moción de censura o esperar al año 2028, cuando hay previstas elecciones tras las últimas de 2024 en las que ganó Rafael Louzán.

Esa es la práctica. Otra cosa es la teoría y lo complicado que tendría Rubiales volver, pero la posibilidad, desde este 17 de noviembre, existe. Una vez que la inhabilitación de la FIFA -la primera que se le puso, unos días después de los hechos en Australia- se cumplió ya en agosto, a Luis Rubiales le quedaba todavía la sanción que se le puso en España.

Esa fue dictada por el TAD, a propuesta del CSD, que se dictó en noviembre de 2023. Fue una inhabilitación por tres años, por lo que ahora se cumple. Aquel castigo estaba dividido en dos: año y medio por el beso a Jenni Hermoso y otro año y medio por lo que hizo en el palco, tocándose los genitales justo al lado de la Reina Letizia.

Este fue el castigo plenamente deportivo que se le puso a Luis Rubiales, que nada tiene que ver con la parte de la justicia, que le absolvió del delito de coacciones, aunque sí le condenó a 18 meses de multa, con una cantidad de 10.800 euros, por el beso a la futbolista.