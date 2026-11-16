Joana Sanz explota públicamente contra Dani Alves días después de confirmar su separación

La separación entre Joana Sanz y Dani Alves sigue dejando nuevos episodios y parece que la ruptura está lejos de ser amistosa. Después de confirmarse que la modelo y el ex futbolista se encuentran en trámites de divorcio tras nueve años de matrimonio, la canaria ha decidido romper su silencio y responder públicamente a unas declaraciones de su todavía marido que no le han sentado nada bien. Concretamente, Dani Alves comentaba que durante sus momentos más complicados solamente Jesús permaneció a su lado, unas palabras que han provocado la indignación de su ex.

Joana Sanz no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar todo lo que hizo por el brasileño cuando atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida. A través de un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, la modelo ha mostrado su enfado por sentirse completamente olvidada después de haberle prestado apoyo emocional, personal y también económico. «Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús», comienza escribiendo, dejando claro que considera injustas esas palabras.

La modelo recuerda que tuvo que guardar su propio sufrimiento para intentar ayudar al ex futbolista mientras permanecía en prisión preventiva. «Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas», explica. También recuerda las visitas que realizó a la cárcel, a pesar de la enorme presión mediática que soportaba y de las críticas que recibió por mantenerse al lado de su entonces marido.

Dani Alve y Joana Sanz, separados

«Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia», añade Joana Sanz, que considera que su comportamiento durante aquellos meses demuestra que estuvo presente cuando más lo necesitaba. La influencer también desvela que llegó a utilizar su propio dinero para hacer frente a las obligaciones económicas de Dani Alves. «Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas», asegura, antes de recordar que el brasileño llegó a decirle que se buscara la vida sola después de haberla dejado en una situación muy complicada.

La modelo tampoco oculta su decepción por la actitud que ha tenido el ex futbolista después de recibir toda esa ayuda. «Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública», sentencia. Su mensaje termina con una frase que refleja el punto en el que se encuentra actualmente: «Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca».

Este enfrentamiento llega apenas unos días después de hacerse pública la separación de la pareja y los trámites de divorcio. Según se ha conocido, el creciente protagonismo de Dani Alves como predicador evangélico y sus viajes para participar en diferentes encuentros religiosos habrían terminado distanciando al matrimonio. Joana Sanz explica que se sentía sola y que la nueva vida del brasileño estaba afectando también a su relación familiar.