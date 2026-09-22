Márquez bendice a Acosta como su sucesor: «Creo que es el piloto que puede batirme»

Pedro Acosta es el hombre del momento en MotoGP. Tras conseguir su primera victoria en la categoría reina, el piloto de KTM se ha convertido en el gran protagonista. Todos hablan de su talento y le sitúan como el heredero de Marc Márquez al trono. Incluso el propio Márquez le ve como su sucesor y asegura que puede ser el primer compañero de equipo que le gane.

El año que viene ambos compartirán box en el Ducati Lenovo. Los dos serán compañeros de equipo. Todo un reto para un Acosta que quiere batirse de tú a tú, con las mismas armas, con uno de los mejores de la historia y demostrar que está listo para ganar el título.

Desde su llegada a MotoGP en 2013, Márquez ha compartido box con algunos de los grandes pilotos de la historia de este campeonato, como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Álex Márquez, Pol Espargaró, Joan Mir y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Y a todos ellos les ha ganado la batalla. Siempre ha quedado por delante en la clasificación, incluso en Moto2 y 125cc. Pero en 2027 eso puede cambiar porque viene el Tiburón de Mazarrón con hambre de ganar y dispuesto a acabar con su hegemonía.

Tras el GP de Austria, la periodista Alina Marzi, de Servus TV le preguntó: «El año que viene vas a compartir box con Pedro Acosta. Hasta ahora siempre has sido más fuerte que tus compañeros de equipo: Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pecco Bagnaia… grandes nombres de este paddock. ¿Crees que con Pedro ocurrirá lo mismo?», a lo que Marc respondió: «No. Creo que él es el piloto que puede batirme».

El nueve veces campeón del mundo cree que la película podría variar la próxima temporada, con respecto a lo que ha sucedido hasta ahora: «Evidentemente, con Ducati tenemos una buena relación y hablamos. La primera vez que me dijeron: «Estamos pensando en…», respondí: «Este es el piloto». Pedro será uno de los grandes nombres el año que viene y también en el futuro. Puede aprender muchas cosas sobre cómo pilotar una Ducati. Él tendrá su estilo, pero yo no cambiaré el mío; el año que viene cumpliré 34 años. Yo soy Marc y daré el cien por cien, pero ya veremos».

Acosta, presente y futuro de MotoGP

Pedro Acosta ya ha dejado de ser ese piloto prometedor llamado a dominar MotoGP durante muchos años, para ser presente. El murciano ya está aquí, ha conseguido ganar en la categoría reina con una moto muy inferior a las dos grandes dominadoras del campeonato, Ducati y Aprilia. Tras la carrera, Marc Márquez reconoció en DAZN que Acosta «es presente y futuro de MotoGP. Es la primera victoria de muchas».