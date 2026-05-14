Los nutricionistas instan a la población a dejar de cocinar así las lentejas: el error que las arruina por completo

Instan a la población los nutricionistas a dejar de cocinar así las lentejas, realmente es un error que las arruina por completo. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Con la mirada puesta a una de las comidas más deliciosas y nutritivas de nuestra gastronomía. Nada es comparable con ese plato de lentejas que puede ser el que nos marcará de cerca. Una receta de esas esenciales que puede acabar convirtiéndose en un gran aliado de nuestro día a día.

Este plato que debe incluirse al menos una vez por semana, las legumbres se han convertido en el superalimento que hemos descubierto recientemente y que puede darnos más de una alegría. Por lo que, quizás, tocará estar preparados para un cambio de tendencia en la manera de cocinarlas. De esta forma conseguiremos que lleguen en perfectas condiciones y nos descubran un buen aliado de un sabor y de unas buenas sensaciones enorme. Este detalle que crees que tiene poca relevancia está arruinando tus lentejas.

El error que las arruina por completo según los nutricionistas

Aunque nos puede parecer que estamos haciendo algo que nos dará un plato de comida espectacular, siempre es mejorable. Si bien, es cierto, que las lentejas son una de las legumbres más deseadas en todas las casas, mayores, pequeños y adultos se deleitan ante un sabor que destaca.

Estás cometiendo un pequeño error que puede costarte el sabor de las lentejas. Sin duda alguna, estarás ante un elemento que puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que serán esenciales. Este tipo de detalles que tenemos en nuestro poder son gestos que pueden darnos el alimento que queremos.

Si estás pensando en descubrir la esencia de un buen plato de lentejas, debes prestar atención a la velocidad de la cocción. Debes darle a este elemento el calor necesario.

De lo contrario, las lentejas empiezan a pelarse y acaban casi desintegrándose en un plato que puede quedar más bueno con unas lentejas enteras. No sólo afectan a las texturas, sino que también cambian por completo el sabor. Nos puede quedar una lenteja de restaurante con un gesto que debemos plantearnos poner en práctica. Controlar la cocción es tan esencial como apostar por unos ingredientes de buena calidad para conseguir aquello que necesitamos.

Deja de cocinar así las lentejas

Cuando cocinas las lentejas las dejas en agua fría y cuando empieza a hervir el agua, tiendes a mantener ese cambio brusco de temperaturas que puede y debe evitarse. Una vez haya entrado en marcha, baja un poco el fuego, no tengas prisa en cocinar las lentejas te pueden quedar de vicio y enteras con una sencilla cocción adecuada de las lentejas.

Te proponemos una receta sencilla que te servirá para crear el mejor básico posible en tu cocina. Unas lentejas de esas que impresionan y pueden acabar siendo la mejor opción posible.

Ingredientes para 4 personas

300 g de lentejas

1 cebolla

2 patatas

8 dientes de ajo

2 zanahorias

100 ml de tomate natural tamizado

½ pimiento verde

1 hoja de laurel

1 clavo de olor

Un hueso de jamón

3 chorizos asturianos

1 pastilla de caldo de carne

½ cucharadita de pimentón dulce

1 huevo cocido

Aceite de oliva virgen extra

Agua

Lentejas estofadas en la olla exprés

Las lentejas si son secas tendremos que dejarlas a remojo la noche anterior lo ideal son remojos de unas 8 horas, pero como mínimo han de ser 4 horas. Si son cocidas de bote las tendremos ya listas para usar. Lavamos y cortamos en trocitos la cebolla, zanahorias y el pimiento, los ajos los pelamos pero no los cortamos. En la misma olla exprés añade aceite de oliva y sofríe ajos, cebolla, pimientos y zanahoria. Agrega la hoja de laurel y el tomate tamizado. Cocina a fuego lento dos minutos. Añade ahora el pimentón junto al hueso de jamón y la pastilla de caldo de carne. Mezcla estos ingredientes e incorpora las lentejas. Cubrir de agua las lentejas sobrepasándolas un poco. Cuece primero 8 minutos con la olla sin tapar, luego añade la patata pelada y el chorizo cortado. Cerramos la olla y programamos 7 minutos. Mientras las lentejas se van cocinando pon agua en un cazo, añade un huevo, cuando comience a hervir apaga el fuego y cuenta 10 minutos. Luego pon el huevo en agua fría. Una vez que la olla pierda presión y la podamos abrir, dejamos que repose, retiramos el hueso de jamón y la hoja de laurel, servimos y añadimos el huevo cocido rallado.

Atrévete a probar unas lentejas bien cocinadas son una delicia que sin duda alguna, nos ayudará a descubrir un plato tradicional de lo más especial.