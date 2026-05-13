Bowl de arroz con salmón y salsa spicy tipo poke.

Si hay una receta que ha conseguido quedarse en casa después de arrasar en restaurantes y locales de comida rápida saludable, esa es el bowl de arroz con salmón tipo poke. Tiene sentido. Es fácil, saciante, admite mil combinaciones y, además, está realmente bueno. La mezcla de arroz templado o frío, salmón, vegetales frescos y una salsa spicy cremosa funciona especialmente bien cuando quieres comer algo equilibrado sin renunciar al sabor.

No hace falta complicarse ni buscar ingredientes imposibles. Con una buena base y un aliño bien resuelto, el resultado puede competir perfectamente con muchas versiones de restaurante.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 680 kcal por ración

Tipo de cocina: fusión hawaiana-japonesa

Tipo de comida: plato principal

Ingredientes para el bowl de arroz con salmón

Para 2 personas:

Para la base

180 g de arroz tipo sushi o arroz redondo

350 ml de agua

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharadita de azúcar

una pizca de sal

Para el salmón

250 g de salmón fresco apto para consumo en crudo (previamente congelado si corresponde por seguridad alimentaria)

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de zumo de lima

Para acompañar

1 aguacate

1 zanahoria

1 pepino

80 g de edamame cocido

semillas de sésamo

cebollino picado

alga wakame opcional

Cómo hacer la salsa spicy tipo poke

Aquí está buena parte de la gracia del plato.

Necesitas:

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de sriracha

1 cucharadita de salsa de soja

1 cucharadita de zumo de lima

unas gotas de aceite de sésamo

Mézclalo todo hasta conseguir una salsa homogénea. Si te gusta más picante, ajusta con más sriracha. Si prefieres una textura algo más ligera, añade una cucharadita de agua.

Preparación paso a paso

Empieza por el arroz. Lávalo varias veces bajo el grifo hasta que el agua salga más clara. Cuece según indicaciones del paquete, normalmente unos 15-18 minutos. Cuando esté listo, deja reposar unos minutos y aliña con vinagre de arroz, azúcar y sal. Mientras tanto, corta el salmón en dados. Mézclalo con salsa de soja, aceite de sésamo y lima. No hace falta dejarlo horas marinando; con 10 o 15 minutos es suficiente. Ahora prepara el resto. Lamina el pepino, ralla o corta en tiras finas la zanahoria. Pela y corta el aguacate. Si usas wakame, escúrrelo bien. Monta el bowl colocando primero el arroz como base. Después reparte el salmón, el aguacate, el edamame, la zanahoria y el pepino por secciones. Termina con semillas de sésamo, cebollino y la salsa spicy por encima.

Qué arroz usar para un poke bowl

El mejor resultado suele conseguirse con arroz tipo sushi por su textura ligeramente pegajosa.

¿Se puede usar basmati? Sí.

¿Arroz integral? También.

No será exactamente igual, pero si buscas una versión más ligera o con más fibra, encaja sin problema.

Ideas para personalizar el bowl

Una de las ventajas de este plato es que admite cambios sin perder sentido.

Algunas combinaciones que funcionan:

Mango fresco

cebolla morada encurtida

col lombarda

rabanitos

maíz dulce

huevo cocido

tofu marinado

Incluso puedes cambiar el salmón por atún o pollo.

Conservación

Lo ideal es consumirlo recién hecho, especialmente si lleva pescado crudo.

Si lo preparas con antelación, mejor guardar ingredientes por separado y montar justo antes de comer.

Con salmón cocinado aguanta en nevera hasta 24 horas en recipiente hermético.