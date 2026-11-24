Perder el trabajo después de más de tres décadas en la misma empresa ya es una situación complicada, pero hacerlo además sin la indemnización que un juzgado había reconocido previamente convierte el caso en algo todavía más llamativo. Eso es lo que le ha ocurrido a un trabajador de Carrefour con casi 34 años de antigüedad, al que la Seguridad Social reconoció una incapacidad permanente total después de un accidente laboral.

El empleado quería seguir trabajando y pidió que le adaptaran el puesto, pero los informes médicos descartaron buena parte de las tareas que podía realizar hasta entonces. La empresa estudió otras opciones y sólo encontró compatible el puesto de auxiliar administrativo, para el que el trabajador no tenía la formación necesaria. En primera instancia consiguió una indemnización de 50.531,25 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha terminado retirándosela.

Después de 34 años trabajando perdió 50.531 euros de indemnización

El afectado trabajaba como auxiliar de recepción desde abril de 1991 y acumulaba casi 34 años en la empresa cuando la Seguridad Social le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Las dolencias afectaban especialmente a la movilidad de su brazo izquierdo y limitaban tareas habituales de su puesto. Cuatro días después de conocer la resolución, la empresa le preguntó si quería continuar trabajando. El empleado respondió que sí y solicitó una readaptación.

Para saber qué podía hacer realmente, Carrefour pidió su autorización para realizar un reconocimiento médico y el resultado fue bastante claro. El servicio de prevención detectó limitaciones para manipular cargas, realizar movimientos repetitivos con los brazos, mantener posturas forzadas y elevar los hombros. Con esas restricciones, seguir desempeñando su trabajo habitual resultaba inviable.

El único puesto compatible era administrativo

A partir de ahí, la empresa estudió si había otra función que pudiera desempeñar dentro del hipermercado. Según los informes analizados después por el tribunal, el único puesto compatible con sus limitaciones era el de auxiliar administrativo. El problema es que el trabajador no tenía la formación necesaria para asumirlo.

Además, Recursos Humanos explicó que la empresa ya contaba con tres auxiliares administrativos y que esa área estaba sobredimensionada, por lo que tampoco existía una necesidad real de ampliar la plantilla en ese puesto. Pocas semanas después, Carrefour comunicó al trabajador que no era posible readaptar su puesto ni recolocarlo en otro compatible y dio por terminada la relación laboral. El empleado no estuvo de acuerdo y llevó el caso a los tribunales.

Un juzgado le reconoció 50.531 euros

En primera instancia, la decisión fue favorable al trabajador. El juzgado consideró que la carta de extinción no explicaba con suficiente claridad por qué no era posible adaptar el puesto y declaró el despido improcedente. Eso dejaba a la empresa dos opciones: readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 50.531,25 euros pero Carrefour decidió recurrir.

La empresa defendió que sí había hecho todo lo razonablemente posible para buscar una alternativa y que los informes del servicio de prevención y de Recursos Humanos demostraban que no existía otro puesto adecuado para el trabajador. También alegó que debía aplicarse la normativa anterior a la reforma legal de 2025 porque la extinción del contrato tenía efectos desde el 27 de marzo, aunque la comunicación formal mediante burofax llegara después.

El TSJ de Andalucía da la razón a la empresa

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó aceptando los argumentos de Carrefour. La Sala consideró que la compañía había desplegado las actuaciones necesarias para estudiar una posible adaptación o recolocación y dio por válidos los informes aportados durante el procedimiento.

El tribunal tuvo en cuenta que las limitaciones físicas impedían mantener al empleado en su puesto habitual y que la única alternativa compatible exigía una preparación profesional que no tenía. También valoró que en ese departamento ya existían tres trabajadores y no había una vacante real que pudiera ser ocupada. Por todo ello, el TSJ declaró procedente la extinción del contrato y dejó sin efecto la indemnización que le había reconocido el juzgado. El trabajador pierde así los 50.531,25 euros.

La incapacidad permanente ya no implica siempre una extinción automática

El caso tiene además una particularidad por el momento en el que se produjo. Desde 2025, la normativa laboral española cambió para impedir que una incapacidad permanente total suponga automáticamente la extinción del contrato. Antes de terminar la relación laboral, la empresa debe valorar ajustes razonables o la posibilidad de ofrecer otro puesto compatible con las limitaciones del trabajador. Ese criterio ya venía marcado por la jurisprudencia europea y es precisamente el que Carrefour siguió en este caso al estudiar si podía mantener al empleado dentro de la plantilla.

Pero la obligación de intentar adaptar no significa que la empresa tenga que crear un puesto nuevo o recolocar a alguien en una función para la que no está cualificado. Eso fue lo que terminó pesando en la decisión del TSJ. Después de casi 34 años en la compañía, el trabajador no pudo continuar en su puesto ni pasar al único que resultaba compatible con sus limitaciones. Y con la sentencia del tribunal, tampoco podrá cobrar la indemnización de más de 50.000 euros que había conseguido en primera instancia.