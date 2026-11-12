El transporte que no hace huelga: el coche compartido se convierte en el gran salvavidas de los viajeros

Cuando el transporte público se paraliza por una huelga, el coche compartido se mueve y se erige como la opción que soluciona los problemas de movilidad de los pasajeros atrapados en las estaciones.

La huelga de maquinistas de Renfe del pasado martes 10 de noviembre empujó a miles de viajeros a buscar un asiento libre en un coche particular para llegar al trabajo, a clase o a otra ciudad. Ayer, día de huelga general en España, es muy probable que este recurso de movilidad compartida haya sido, de nuevo, la opción segura para desplazarse.

El día de la huelga de en los trenes, según los datos facilitados a OKGREEN por las plataformas, BlaBlaCar registró un 35% más de pasajeros que el mismo día del año anterior, mientras que WAIIS elevó un 60% el número de personas que compartieron coche, con un salto del 100% en Cataluña.

La media de ambas plataformas sitúa el incremento de la demanda de coche compartido en torno al 47,5%. Es el retrato de una alternativa de emergencia en una jornada en la que más de la mitad de los servicios mínimos ferroviarios no llegó a circular.

Una huelga por la seguridad

El paro fue convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para el personal de conducción de todas las empresas del grupo Renfe. Duró 24 horas, desde las 00:01 hasta las 23:59, y respondía al incumplimiento de los compromisos en materia de seguridad.

La huelga llega en plena crisis ferroviaria, tras el accidente de Urda (Toledo) del 28 de octubre, en el que un AVE de Renfe alcanzó a un tren de Iryo y murieron 69 personas. Los maquinistas exigen cambiar los protocolos cuando fallan los sistemas de seguridad.

También piden una mejor regulación de los tiempos de conducción. Ni la dimisión de Óscar Puente ni dos reuniones con Carlos Cuerpo, que asumió Transportes de forma transitoria, lograron desconvocarla: Semaf insiste en que hacen falta «hechos concretos».

Cercanías, bajo mínimos

Renfe cifró el seguimiento global en el 33,2% y denunció el incumplimiento de los servicios mínimos. En Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, el 55,38% de los servicios mínimos fue suprimido o no llegó a salir, con más de 653.000 viajeros afectados.

Madrid fue el núcleo más castigado: el 91,87% de los trenes de Cercanías fue suprimido y otro 2,38% no salió, lo que afectó a unas 512.000 personas. Las líneas C-3 y C-5 se quedaron sin servicio todo el día y en Rodalies cerca del 40% de los servicios mínimos no se prestó.

En la larga distancia, las supresiones alcanzaron el 41,5% de los servicios mínimos comerciales. El corredor de Levante fue el más afectado, con el 47,6% de los AVE y el 87,5% de los Euromed cancelados, a lo que se suma la alta velocidad Madrid-Andalucía, cortada desde Urda.

El sur busca asiento

Ese vacío ferroviario se dibuja con claridad en el mapa de viajes que dejó la jornada en BlaBlaCar. Los principales puntos de origen fueron Sevilla, Madrid, Granada, Murcia y Málaga, mientras que los destinos más repetidos fueron Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y Valencia.

Las rutas coinciden con los dos ejes más golpeados por la falta de trenes: Andalucía, sin conexión de alta velocidad con la capital desde el accidente, y el Levante, donde la huelga dejó fuera de servicio a la mayoría de los Euromed.

En cuanto al bolsillo, el aluvión de viajeros no encareció los trayectos. El precio medio en BlaBlaCar fue de 15 euros para una distancia media de 210 kilómetros, la misma tarifa que hace un año. Es decir, unos 7 céntimos por kilómetro recorrido por cada pasajero.

Cataluña comparte coche

En WAIIS, que calcula unos 9.000 trayectos más que en una jornada normal, el aumento se concentró sobre todo en Cataluña, donde el número de personas que comparte coche se ha duplicado en los últimos días.

Las rutas lo reflejan: en la última semana, los viajes entre Barcelona y Sant Cugat crecieron un 118%, entre Esparreguera y Rubí un 117% y entre Barcelona y Torredembarra un 90%. Entre Hospitalet de Llobregat y Sabadell nació una ruta nueva.

Fuera de Cataluña, WAIIS detecta trayectos que replican recorridos ferroviarios, como Badajoz-Mérida, Dos Hermanas-Sevilla o Getafe-Madrid. En Cercanías de Cádiz, los viajes Jerez-La Línea y Cádiz-Puerto Real se multiplicaron por cinco, y por tres los de Chiclana-Cádiz.

Las empresas se suben al coche

La huelga también se notó en los desplazamientos diarios al trabajo. En las jornadas de paro, los empleados de las empresas usuarias de WAIIS pidieron entre un 10% y un 30% más de viajes que en un día normal, lo que supone un incremento medio cercano al 20%.

La plataforma asegura que la demanda corporativa casi se ha duplicado este otoño. Su crecimiento general va en la misma línea: en octubre duplicó su actividad y sumó 19.426 nuevos usuarios, y acumula más de 470.000 viajes realizados.

WAIIS había activado el lunes 9 de noviembre una bonificación extraordinaria para los viajes en coche compartido que siguen los corredores de alta velocidad, con el objetivo de abaratar la plaza del pasajero sin reducir lo que percibe el conductor.

Más paros en el horizonte

La semana sigue siendo complicada para quien depende del tren. A la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, se suman los paros parciales de maquinistas los próximos días 17 y 23 de noviembre.

El martes 17 de noviembre está convocada una huelga sectorial de 24 horas en Adif, extendida a Renfe, Iryo y Ouigo. Una nueva prueba para un sistema ferroviario en crisis y para las plataformas que llenan los asientos vacíos de la carretera.

Tal y como explicó en la V Jornada de OKGREEN Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de Tribbu, cada plaza ocupada en un coche que ya iba a circular evita, además, un vehículo más en la carretera. En días de huelga, el coche compartido se consolida como el transporte que no para: más barato que viajar solo y con menos emisiones por pasajero.