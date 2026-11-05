Compartir coche sale más barato que ir en AVE: así funciona el bono que deja el Madrid-Sevilla en 26 euros

Quienes hacían sus viajes largos en AVE y se han quedado sin tren tienen, a partir del próximo lunes, una alternativa más barata: el coche compartido, con un bono extra que se aplica automáticamente cuando el trayecto coincide con una ruta de tren de alta velocidad.

Además, estos días en los que el tramo ferroviario a Andalucía está suspendido, el compartir coche se ha erigido como una alternativa fiable para muchos viajeros.

WAIIS, la plataforma española de movilidad compartida, activará el lunes 9 de noviembre una nueva función para todos los usuarios de su app en España. El sistema identifica los viajes en coche compartido que siguen los corredores ferroviarios de larga distancia y les aplica una bonificación extraordinaria.

Un proyecto que se adelanta

La compañía ha adelantado esta herramienta tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que un AVE alcanzó a un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla. El siniestro, con al menos 68 fallecidos, mantiene cortada la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La tecnología estaba prevista para diciembre, dentro de un proyecto más amplio de integración con el transporte público. El corte de la línea ha llevado a la empresa a acelerar parte de ese trabajo para ofrecer una salida a los viajeros que dependían del tren.

Carpooling y transporte público

«Desde hace tiempo venimos trabajando en una solución tecnológica que permita integrar el carpooling con la red de transporte público», explica Paulo Gómez, CEO de WAIIS. «El lanzamiento de esta tecnología estaba previsto para diciembre, pero, tras el accidente de Urda, creímos necesario adelantar parte de ese trabajo», añade.

El directivo resume el objetivo de la medida: «Creemos que de esta manera podemos contribuir a que los viajeros dispongan de alternativas de movilidad que les permitan continuar sus desplazamientos cuando se producen interrupciones en los servicios de tren».

Cómo funciona el bono

El funcionamiento es sencillo para el usuario. El pasajero introduce en la app su origen y su destino, como haría en cualquier búsqueda de coche compartido. A partir de ahí, la plataforma analiza si ese desplazamiento discurre por alguno de los principales corredores de la red AVE.

Si el recorrido coincide con una ruta de alta velocidad, el sistema comprueba un segundo requisito: que el pasajero ya haya utilizado antes el tren para ese mismo trayecto y que cumpla las condiciones del programa. Sólo entonces se activa la ayuda extraordinaria.

Esa bonificación se suma a los descuentos habituales de la plataforma, de modo que el precio final del viaje baja todavía más. La clave del modelo es que esa rebaja para el pasajero no reduce la compensación que recibe el conductor por compartir su coche.

El ejemplo del Madrid-Sevilla

La empresa ha calculado el efecto del bono en el Madrid-Sevilla, un recorrido de unos 530 kilómetros. El conductor recibe una compensación de 55,10 euros por cada pasajero que lleva. Antes del bono extraordinario, el viajero pagaría 33,91 euros por su plaza.

Con la bonificación adicional de 7,25 euros, el precio final para el pasajero se queda en 26,66 euros. Es decir, el viajero paga menos de la mitad de lo que cobra el conductor por esa plaza, ya que la diferencia la cubren los incentivos que financia la propia plataforma.

«Con esta bonificación, los pasajeros que realizan el viaje en coche compartido pueden ahorrar cerca de 30 euros por trayecto frente al precio medio del AVE en la ruta Madrid-Sevilla», explica Gómez. La compañía precisa que el importe exacto depende de la distancia calculada y de las condiciones del programa.

Ventaja para conductor y pasajero

La plataforma insiste en que el sistema está diseñado para que las dos partes del viaje salgan ganando. El conductor recupera buena parte de los gastos de un trayecto que iba a hacer igualmente y el pasajero consigue un billete más barato que el tren.

«Queremos que al conductor le compense ofrecer las plazas vacías de su coche y, al mismo tiempo, que el pasajero pueda viajar a un precio realmente económico», señala el CEO de WAIIS. «No tiene sentido que uno de los dos tenga que salir perjudicado para que el otro se beneficie», recalca.

Este equilibrio es también un argumento ambiental. Cada asiento libre que se ocupa en un coche que ya circula evita un desplazamiento adicional por carretera y reparte entre más personas el consumo y las emisiones de un mismo viaje.

Precios por kilómetro

Otra diferencia del modelo es cómo se fijan las tarifas. En la app de WAIIS, el precio se calcula en función de los kilómetros recorridos y no sube de forma automática cuando aumenta la demanda, algo que, según la compañía, la distingue de otras alternativas.

La compañía ha comparado sus precios, antes de aplicar el nuevo bono, con otras plataformas de coche compartido en seis corredores de la red AVE. Según su análisis, los conductores recibían entre 10,88 y 17,95 euros más por pasajero que en las alternativas.

En el caso de los viajeros, los precios de WAIIS resultaban más baratos en cuatro de los seis corredores, con un ahorro de hasta 13,03 euros por trayecto. «Con la nueva bonificación que hemos añadido conseguimos reducir todavía más el coste final para los pasajeros», explica Gómez.

Sin subidas por la demanda

La empresa considera clave mantener tarifas predecibles en momentos de crisis como el actual. Cuando se interrumpen las conexiones ferroviarias, la demanda de alternativas por carretera se dispara de forma repentina y los precios pueden subir con ella.

Así ha ocurrido estos días, en los que muchos viajeros han buscado autobuses, vuelos y coches compartidos para cubrir los trayectos entre Madrid y Andalucía. Algunos ciudadanos incluso han creado sus propias plataformas para compartir coche durante el puente.

«No queremos que una incidencia ferroviaria se traduzca en precios más elevados para las personas que necesitan desplazarse», afirma Gómez. «Nuestra propuesta es exactamente la contraria: aprovechar la tecnología para identificar esos recorridos y ofrecer una bonificación adicional», subraya.

Nacido en Cataluña

La funcionalidad no parte de cero. Tiene su origen en un desarrollo que WAIIS preparó a principios de 2026 para los corredores de Rodalies en Cataluña, tras las incidencias que afectaron entonces a la red ferroviaria catalana.

La compañía trabajó con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) en una propuesta para identificar y bonificar los viajes compartidos compatibles con determinados corredores. El sistema llegó a desarrollarse, pero su implantación quedó en el aire.

El motivo fue que no se concretó la financiación pública necesaria para pagar las bonificaciones. Ahora, la empresa ha adaptado esa tecnología a los corredores de alta velocidad de toda España y asume con sus propios fondos los incentivos extraordinarios.

Coche y tren en una misma app

El bono para los viajeros del AVE es sólo el primer paso. Forma parte de un proyecto más amplio para integrar los desplazamientos particulares con las redes de transporte público, que verá la luz en su fase completa el próximo mes de diciembre, por primera vez en España.

La idea es que el ciudadano pueda encontrar todas sus alternativas de movilidad desde una misma aplicación, combinando los servicios públicos con los trayectos que ya realizan cada día millones de conductores con asientos vacíos en sus coches.

«Francia lleva años integrando la movilidad compartida con su red de transporte público. En España tenemos la tecnología para avanzar en esa dirección. El coche compartido no tiene que competir con el tren, sino que tiene que completarlo y, cuando se produce una interrupción, ayudar a que los ciudadanos puedan seguir desplazándose», concluye Gómez.