La alta velocidad entre Madrid y Andalucía, cortada tras el accidente en Urda y Los Yébenes: alternativas en autobús y qué hacer con tu billete de AVE e Iryo

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida este miércoles 28 de octubre tras la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo en la provincia de Toledo. La incidencia afecta a los desplazamientos hacia ciudades como Sevilla, Córdoba y Málaga, y ha dejado a numerosos viajeros pendientes de saber cómo continuar sus trayectos. Una de las principales dudas es si se habilitarán autobuses para cubrir los recorridos afectados y qué ocurre con el dinero de los billetes que ya estaban comprados.

¿Hay autobuses alternativos para viajar a Andalucía?

Por el momento, las informaciones disponibles no permiten confirmar un plan general de autobuses para sustituir los trenes afectados por este accidente. La prioridad es atender la emergencia y garantizar la seguridad en el lugar del siniestro, mientras Adif mantiene interrumpida la circulación en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. Las posibles alternativas por carretera dependerán de las decisiones que adopten Renfe e Iryo y de la evolución de la incidencia.

Los viajeros que necesiten desplazarse durante esta jornada pueden consultar la disponibilidad de autobuses comerciales, así como las conexiones en avión o por carretera. Sin embargo, antes de comprar un nuevo billete, conviene comprobar si la compañía ferroviaria ofrece una alternativa de transporte, un cambio gratuito o la anulación sin gastos. Contratar otro servicio por cuenta propia no garantiza que la operadora vaya a reembolsar posteriormente ese importe.

Qué hacer si tenías un billete de AVE o Iryo

Renfe ha comunicado que habilita cambios y anulaciones gratuitos para los pasajeros afectados por la interrupción. Quienes tengan un billete de esta compañía deben consultar su reserva en la web oficial de Renfe o en su aplicación para comprobar las opciones disponibles. En el caso de Iryo, es recomendable revisar los avisos recibidos y contactar con la compañía a través de su página oficial, ya que las condiciones concretas deben confirmarse para cada servicio.

Si tu tren aparece cancelado o no puedes completar el viaje, guarda el billete, los mensajes de la operadora y los justificantes de los gastos adicionales. Esta documentación puede resultar útil si necesitas presentar una reclamación. Evita acudir a la estación sin consultar antes el estado del servicio, ya que la interrupción puede afectar a las salidas previstas y a las conexiones posteriores.

¿Puedes recuperar el dinero del billete?

En esas circunstancias, el viajero puede elegir entre el reembolso del billete o continuar el trayecto mediante una alternativa en condiciones comparables, de acuerdo con la normativa aplicable. También existen disposiciones sobre asistencia y compensaciones, sujetas a sus requisitos y excepciones.

Dónde consultar las últimas actualizaciones

Para evitar desplazamientos innecesarios, consulta los avisos de Adif, las comunicaciones de Renfe y la información de Iryo. Hasta que se anuncie una solución definitiva, no debe darse por confirmado ningún servicio especial de autobuses ni una hora concreta para recuperar la circulación normal.

La recomendación es mantener el seguimiento de los canales oficiales y esperar a que las compañías comuniquen las alternativas disponibles para cada trayecto.