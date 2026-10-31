La interrupción del servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid por el accidente de Urda (Toledo) está obligando a los ciudadanos a buscar alternativas para viajar por aire y carretera, en algunos casos mediante iniciativas solidarias. Un ejemplo de esto último es Nicolás Renedo, un consultor financiero que ha creado una plataforma que permite a la gente compartir coche de manera altruista.

Te Hago Hueco es una web que recuerda a Blablacar en sus orígenes: un portal donde la gente puede ofrecer sus vehículos cuando viajen. La plataforma es gratuita. Tal y como explica, el conductor elige si el viaje es gratis o si reparten los gastos entre los pasajeros.

Renedo explicó en una publicación de redes sociales que creó la web pensando en «si podía hacer algo para ayudar». «La idea es sencilla: conectar a personas que necesitan viajar con otras que tienen plazas libres en su coche y están dispuestas a compartirlas», indicó.

El viernes, el mismo día de su publicación, ya recogió viajes. Fundamentalmente, los trayectos eran entre Madrid y distintas localidades de Andalucía; pero también había con otras localizaciones como Barcelona.

Además de las plataformas nuevas, otras previas reanudan su vigor. Es el caso de BlaBlaCat, una red solidaria creada por la actriz Lourdes Llebrez y la peña andaluza La Gata. La iniciativa fue creada después del accidente de tren de Adamuz de enero para compartir coche entre Madrid y Andalucía.

El accidente de Urda ha reactivado esta plataforma impulsada por la asociación con el objetivo de coordinar vehículos particulares y trasladar a personas que se hayan quedado varadas por la interrupción del servicio ferroviario.

Blablacar incrementa conductores

El colapso de la red ferroviaria, así como el temor a nuevos accidentes, han disparado la búsqueda de alternativas. Blablacar ha detectado un incremento del 150% del volumen de conductores dados de alta entre Andalucía y Madrid. La plataforma no ha detectado subidas de precios con el aumento de conductores, que se sitúan en un promedio de 29 euros.

En el plano aéreo, las compañías están abriendo nuevas conexiones entre los aeropuertos de Madrid y de Málaga y Sevilla. Solo Iberia ha comunicado más de 20.000 plazas para los próximos días con precios topados.