Sánchez sale al rescate de un Marlaska abrasado por Ceuta y las cargas policiales: «Es mi ojito derecho»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, es «su ojito izquierdo y su ojito derecho» porque tiene «muchas reprobaciones» del Congreso de los Diputados y del Senado, donde el líder del PSOE ha especificado que «el PP tiene mayoría absoluta».

Sánchez ningunea la figura de la reprobación, utilizada en siete ocasiones –tres en el Congreso y cuatro en el Senado– con Marlaska, dos de ellas debido a la gestión de la invasión a Ceuta, en los últimos meses. «Es algo que le digo en el Consejo de Ministros a los ministros, hay una figura en el Congreso que se llama la reprobación, sobre todo en el Senado, donde en esta legislatura hemos tenido una mayoría absoluta del Partido Popular. Yo siempre les digo: ‘Aquí suma puntos el que más reprobaciones tiene’», afirmó, después de que Manu Sánchez, presentador de El Perro Andaluz, le preguntara por la petición de dimisión de Marlaska por las cargas policiales en la huelga general.

«Y Fernando es como mi ojito izquierdo y mi ojito derecho, porque tiene muchas reprobaciones, pero junto con Alfredo Pérez Rubalcaba garantizo que es el mejor ministro del Interior que ha tenido la democracia española», añadió Sánchez en una nueva entrevista en TVE donde pudo sentirse cómodo hasta el punto de jugar con las reprobaciones a Marlaska por la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta.