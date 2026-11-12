La UCO acude al Tribunal de Cuentas tras detectar irregularidades en las donaciones declaradas por el PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Tribunal de Cuentas tras detectar irregularidades en las donaciones declaradas por el PSOE. La operación ha sido ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional del caso Koldo, en una pieza declarada secreta sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Las nuevas diligencias se centran en las donaciones que habría recibido el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para financiar su actividad ordinaria y campañas electorales.

Los agentes están requiriendo información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de justicia en el marco de una investigación sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos. El juez Ismael Moreno abrió esta investigación el año pasado en el marco del del caso Koldo, compuesto por varias piezas separadas.

Esta pieza lleva secreta desde su apertura. En ella, el magistrado solicitó al PSOE «la relación de pagos en metálico efectuados» entre 2017 y 2024, así como los documentos que los soportan. Una documentación que los socialistas entregaron en diciembre del año pasado y que lleva meses en poder de la UCO, que analiza también la documentación que el partido entregó el Tribunal de Cuentas.

Los agentes han cotejado toda la documentación de la que disponen y han comprobado que algunos conceptos no coinciden, por lo que están requiriendo más información al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones efectuadas al PSOE.

Cabe destacar que el PSOE ha colocado a dos altos cargos en puestos clave del Tribunal de Cuentas, que investiga la financiación ilegal del partido.

Lo cierto es que, como recientemente ha revelado OKDIARIO, la Fiscalía Anticorrupción también investiga un documento Excel de pagos en efectivo del PSOE que hará «inevitable» su imputación judicial en la causa por la presunta financiación ilegal que se sigue en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Ismael Moreno.

En dicha tabla se detallan los movimientos de caja de dinero en efectivo que se sacó de la cuenta del BBVA del PSOE. El documento refleja el dinero en efectivo facilitado a la Secretaría de Organización de Ferraz entre 2017 y 2025.En los primeros años, superaron los 100.000 euros anuales. A partir de la pandemia, el flujo de efectivo bajó y en 2023 los movimientos de caja ascendieron a más de 200.000 euros.

En busca de la ‘caja B’

El pasado 27 de marzo, la UCO también irrumpió en Ferraz en busca de la caja B que financió a la fontanera Leire Díez. En aquella ocasión, los agentes fueron desplegados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se personaron en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

Pedraz también tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Una causa en la que se investigan nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

El registro de la UCO en la sede del PSOE superó en más de una hora al de Génova por el caso Bárcenas. Comenzó cerca de las 9:00 de la mañana y concluyó a las 00:30, más de 15 horas y media.