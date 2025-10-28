Leire Díez se ha reunido dos veces con la defensa de Santos Cerdán desde que ingresó en prisión

Leire Díez, la ex militante del PSOE investigada por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, se ha reunido dos veces con la defensa de Santos Cerdán tras su ingreso en prisión. En concreto, Díez se ha visto con el abogado Jacobo Teijelo, que lleva la defensa del ex secretario de organización del PSOE junto al letrado Benet Salellas.

Leire Díez sigue teniendo contacto con las defensas del caso Koldo. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de primera mano, la ex socialista se ha reunido con el abogado de Santos Cerdán y le ha trasladado su preocupación por la causa judicial en la que ha acabado imputada en los tribunales.

También les contó que había encontrado una abogada para que la defendiese en Plaza de Castilla. Se trata de Eva María Bejarano Rua, una penalista socia en el despacho Tejedor, Hernanz & Bejarano Abogados.

El abogado de Santos Cerdán accedió a reunirse con Leire Díez por si le podía facilitar clientes de empresarios de los casos de hidrocarburos imputados por fraudes millonarios de IVA.

Se interesó por las cloacas

Los contactos de Leire Díez también se extendieron a reuniones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La ex socialista se reunió con policías a los que les preguntó cómo funcionaban las cloacas de las guerras sucias para lograr ascensos o promociones dentro de la Policía.

Díez les trasladó que quería desmontar estas luchas de poder dentro de los cuerpos policiales. También que quería destapar las supuestas irregularidades que se producían en determinadas causas judiciales que habían acaparado el foco mediático.

Abogados para controlar causas

Fuentes consultadas aseguran que a la que fuera militante del PSOE se le encargó indagar sobre los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno para tratar de desactivarlos. Su forma de hacerlo fue ofrecer abogados y ventajas judiciales para que los investigados facilitasen información.

Tal y como publicó OKDIARIO, Leire Díez ofrecía como abogados a Ismael Oliver o Jacobo Teijelo a investigados en el caso Koldo y empresarios imputados en las tramas de hidrocarburos como Joaquín Parra o Alejandro Hamlyn.

Koldo siguió la estrategia de Leire Díez y cambió al letrado que le acompañaba desde el inicio de la instrucción judicial, escogiendo a Ismael Oliver. Por su parte, Santos Cerdán optó por Teijelo, que se unió a su defensa días después de entrar a la cárcel y haber escogido al abogado catalán Benet Salellas.

Reuniones de Leire Díez

Leire Díez, una vez había conseguido colocar a los abogados de su cuerda en determinados investigados, se reunía en sus despachos con ellos y sus nuevos clientes.

La ex socialista fue al despacho de Ismael Oliver y se encontró con Koldo García, al que le ofreció una solución para su situación judicial, que no le convenció. La cita acabó mal.

Leire Díez también se reunió con el ex abogado de José Luis Ábalos en su despacho y también le ofreció al ex ministro de Transportes posibles salidas que tampoco acabó aceptando. La ex militante daba por perdido a Ábalos, que no quería someterse a su estrategia.

La estrategia, sin embargo, sí funcionó con los abogados de Santos Cerdán, con los que sigue teniendo contacto pese a estar imputada y estar el ex número 3 del PSOE desde junio en la prisión de Soto del Real. Han pedido sacarle de la cárcel y el juez explicó en un auto que no agotaría el plazo máximo de seis meses de prisión provisional que se acaba en diciembre.

Una de las reuniones que ha trascendido es la que tuvo con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, al que ofreció reunirse en el despacho de Ismael Oliver para que le escogiera como abogado. Villalba solicitó que el encuentro se mantuviese en un bar, montó un dispositivo de seguridad propio y dejó documentada la reunión en unas actas que han sido incluidas en el sumario de Leire Díez.

Leire Díez también se reunió con fiscales que investigaron las cloacas policiales como Ignacio Stampa. El ex fiscal de Anticorrupción grabó esta reunión y denunció la misma explicando que se habían acercado a él ofreciéndole la excusa de un perdón del Gobierno. Su denuncia también ha sido incluida en el sumario.