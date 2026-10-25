Anticorrupción investiga un Excel de pagos en efectivo del PSOE que hará «inevitable» su imputación

La Fiscalía Anticorrupción investiga un documento Excel de pagos en efectivo del PSOE que hará «inevitable» su imputación judicial en la causa por la presunta financiación ilegal que se sigue en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional.

Se trata de una tabla en la que se detallan los movimientos de caja de dinero en efectivo que se sacó de la cuenta bancaria del BBVA del PSOE. La tabla resume el dinero en efectivo facilitado a la Secretaría de Organización de Ferraz desde el año 2017 hasta el 2025.

Los primeros años las cifras de dinero en efectivo superan los 100.000 euros anuales. A partir de la pandemia, el flujo de efectivo baja para después, ya en 2023, volver a movimientos de caja de más de 200.000 euros. El Tribunal de Cuentas alertó a los socialistas de que debían dejar de usar efectivo para tener más control financiero y Ferraz hizo caso omiso.

Los socialistas han entregado información al juez sobre el dinero que habrían cobrado en efectivo los entonces secretarios de Organización José Luis Ábalos y su sucesor en el cargo, Santos Cerdán. También trataron de justificar los pagos a Koldo García, que recibió numerosos sobres del partido. Los tres están siendo investigados.

El dinero en efectivo no sólo iba a parar a la Secretaría de Organización del PSOE. También se pagaba en metálico a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal por eso Pedro Sánchez no descartaba que él también pudiera haber cobrado algún sobre en efectivo del PSOE.

La documentación aportada está siendo analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes del Instituto Armado están elaborando un informe con esta información que será remitido al juez.

Fuentes consultadas aseguran que se están encontrando numerosos descuadres de dinero y un gran descontrol del efectivo que manejaban en Ferraz. Las secretarias hacían hojas de gasto que rara vez se revisaban y el secretario de Organización podía pasar cualquier gasto que quisiese.

Imputación por financiación irregular

La investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE avanza bajo secreto de sumario. Fuentes consultadas aseguran que, una vez que el juez reciba el informe de la UCO, tendrá que decidir si imputa al PSOE por financiación irregular. Las mencionadas voces aseguran que será «inevitable».

Si se produce la imputación del PSOE como persona jurídica se tendrá que designar a una persona del partido para que declare en la causa. La imputación, además, podría tardar en llegar para tratar de no influir en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Imputación por cohecho y tráfico de influencias

El PSOE también tiene pendiente una posible segunda imputación en el caso cloacas por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez Santiago Pedraz dirige esta investigación en la que se indaga cómo Santos Cerdán puso en marcha una cloaca de colaboradores para perseguir a jueces y desacreditar las causas judiciales que afectaban al Gobierno.

Fuentes consultadas aseguran que esta imputación llegará antes que la de la financiación irregular al estar más avanzada la instrucción. En todo caso, se intentará también que sea después de las urnas para no perjudicar a un partido.