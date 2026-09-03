Ya es oficial: un fracaso de taquilla de ciencia ficción se convierte en un gigantesco éxito de streaming en Amazon

En 1987, llevar Masters of the Universe al cine parecía una apuesta lógica. He-Man era uno de los personajes más reconocibles, la línea de juguetes de Mattel gozaba de popularidad y la serie animada había convertido Eternia en un universo familiar para millones de espectadores. Sin embargo, la película protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man y Frank Langella como Skeletor no consiguió trasladar aquel fenómeno a las salas. El resultado fue una producción que hoy se recuerda como una curiosidad del cine fantástico y de ciencia ficción de los 80, pero que en su estreno sufrió importantes problemas comerciales, creativos y de contexto por entonces.

En base a datos de la web Kino, el fracaso de Masters of the Universe no puede explicarse por una única causa. A pesar de su éxito y aceptación en la plataforma Amazon, la película de ciencia ficción llegó a los cines en un momento complicado para Cannon Films, el estudio que asumió el reto de convertir una franquicia pensada para juguetes y televisión en una aventura cinematográfica. El proyecto necesitaba conquistar a los niños que conocían a He-Man, pero también convencer a un público de pagar una entrada. Además, la película se apartó de algunos elementos que habían hecho popular a la serie, especialmente al llevar buena parte de la acción fuera de Eternia.

Éxito en Amazon y fracaso en taquilla

Esa decisión redujo la sensación de estar ante una aventura vinculada con el mundo que los aficionados esperaban encontrar. A esto se sumaron las dificultades económicas y productivas de Cannon Films, que limitaron las posibilidades de desarrollar una superproducción con el alcance visual que exigía una marca conocida. El resultado fue una combinación difícil de sostener.

Una producción demasiado ambiciosa

Cannon Films apostó fuerte por Masters of the Universe en una etapa en la que la compañía manejaba numerosos proyectos y asumía riesgos considerables. El objetivo era construir una película espectacular capaz de aprovechar el éxito de los juguetes, pero los recursos no siempre estuvieron a la altura. La producción de ciencia ficción tuvo dificultades y el resultado quedó atrapado entre las limitaciones económicas y las expectativas de una aventura fantástica.

La película necesitaba escenarios, criaturas, efectos especiales y una puesta en escena capaz de transmitir la magnitud de Eternia. Sin embargo, una parte importante de la historia transcurre en la Tierra, alrededor de personajes humanos y espacios cotidianos.

Para quienes esperaban una extensión de la serie animada, aquella elección podía resultar desconcertante. En lugar de ampliar el universo de He-Man, la película dedicaba demasiado tiempo a justificar su llegada a nuestro mundo.

El problema de las expectativas

El éxito previo de He-Man creó una expectativa difícil de satisfacer. Los espectadores infantiles conocían a personajes como Skeletor, Teela, Man-At-Arms y Beast Man, y esperaban reconocer en pantalla la estética de su serie favorita. Masters of the Universe ofrecía algunos de esos elementos, pero los combinaba con una historia diferente y un tono más cercano a la fantasía de acción.

Dolph Lundgren aportaba presencia al protagonista, mientras Frank Langella construía un Skeletor especialmente recordado. Aun así, el reparto y los villanos no podían resolver una cuestión fundamental: la película tenía que funcionar tanto para los seguidores como para quienes no conocían sus personajes.

Fracaso de taquilla de ciencia ficción

En España, los datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales registran 672.633 espectadores y una recaudación de 1.242.711 euros para este película. Las cifras demuestran que existió interés, pero también muestran que no alcanzó la dimensión comercial que necesitaba una producción de semejante ambición.

El problema era delicado porque una película basada en una marca conocida debía generar ingresos suficientes para compensar sus costes y demostrar que podía convertirse en una franquicia cinematográfica.

Masters of the Universe no consiguió consolidar ese recorrido y la aventura de He-Man en la gran pantalla terminó sin convertirse en el gran acontecimiento que Cannon Films había imaginado.

El mercado también jugó en contra

El contexto de 1987 también fue relevante. Según el análisis publicado por SlashFilm, una franquicia popular no siempre consigue trasladar su éxito de un medio a otro. Tener personajes reconocibles, juguetes exitosos y una serie televisiva seguida por niños no aseguraba que el público aceptara la misma fórmula en el cine.

Con el paso del tiempo, Masters of the Universe ha adquirido una consideración diferente. El interés por el cine fantástico y de ciencia ficción de los años 80 y la nostalgia por los juguetes han permitido que la película sea revisitada con otros ojos. El concepto de He-Man conserva capacidad para despertar recuerdos entre quienes crecieron con la serie.

Por eso, más que un fracaso absoluto, la película puede entenderse como una producción que reunió una marca poderosa con una producción complicada, expectativas enormes y un mercado poco preparado para convertir esa combinación en un fenómeno cinematográfico. El resultado no cumplió las previsiones, pero dejó una huella singular dentro del cine fantástico.