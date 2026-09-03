Ni Maldivas ni Bali: los destinos africanos se convierten en los nuevos favoritos para turismo de playa

Cuando pensamos en destinos exóticos de playa, automáticamente la mente viaja hasta las Maldivas, Bali, Filipinas o algún rincón paradisíaco del Caribe. Sin embargo, basta con mencionar África para que la imagen que aparece sea muy diferente: safaris, animales salvajes, el tradicional look de explorador y atardeceres que se funden con paisajes naturales. Salvo que algún conocido o familiar haya viajado hasta allí, pocas veces pensamos en África como un destino de playa.

Pero esta percepción está cambiando. Poco a poco, algunos destinos de costa africanos empiezan a ganar protagonismo entre los viajeros que buscan algo más que una playa paradisíaca. Son lugares que todavía conservan una menor exposición turística y que permiten disfrutar de más privacidad, naturaleza y experiencias alejadas de las grandes masas. Precisamente estas características son las que un nuevo estudio de Go2Africa ha identificado como parte de lo que denomina el «nuevo lujo» en el turismo de playa.

El análisis ha estudiado 19 destinos africanos de costa e islas y los ha comparado con algunos de los grandes referentes internacionales, como Maldivas, Bali, Tulum, el Caribe o Costa Rica. Para elaborar el ranking se han tenido en cuenta cinco factores: privacidad, novedad, accesibilidad y relación calidad-precio desde España, naturaleza y posibilidades de personalización.

Anjajavy, en Madagascar, encabeza el ranking

El destino que ocupa el primer puesto es Anjajavy, en Madagascar, con una puntuación de 90,8 sobre 100. Su principal atractivo está precisamente en aquello que cada vez buscan más viajeros: aislamiento y contacto con la naturaleza.

La península no tiene acceso por carretera y cuenta únicamente con 24 villas frente al mar, distribuidas entre siete calas a lo largo de 3,5 kilómetros de costa. .

Su aislamiento también tiene una contrapartida: desde Madrid el trayecto supera las 18 horas y una estancia de siete noches ronda los 4.970 euros, según las estimaciones del estudio.

Los cinco destinos africanos que lideran la lista

Thonga Beach, en Sudáfrica, ocupa la segunda posición con 88,5 puntos. Situado en la costa de KwaZulu-Natal, combina playas vírgenes, bosque costero y arrecifes dentro del parque de humedales de iSimangaliso, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Su alojamiento cuenta con solo 12 suites y el último tramo del viaje se realiza en 4×4 por pistas de arena.

El tercer puesto es para GweGwe/Mkambati, también en Sudáfrica, con 85,5 puntos. Se encuentra dentro de una reserva natural de unas 7.700 hectáreas en la Costa Salvaje y dispone únicamente de nueve suites frente al océano. El estudio lo presenta como una alternativa menos desarrollada a la experiencia que originalmente popularizó Tulum.

En cuarta posición aparece la Reserva Natural De Hoop, con 80,5 puntos. Sus 34.000 hectáreas de naturaleza protegida incluyen dunas, playas desiertas y una reserva marina que constituye una importante zona de cría para la ballena franca austral.

Cierra el top cinco Anakao, en Madagascar, con 80,4 puntos. El destino mantiene todavía el carácter de un pequeño pueblo pesquero vezo y cuenta con alojamientos de baja capacidad. Sus playas, arrecifes y actividades acuáticas lo convierten, según el análisis, en una alternativa a la experiencia que popularizó Bali antes de su crecimiento turístico.

El destino de playa africano más accesible desde España

El destino mejor valorado no es necesariamente el más sencillo ni el más económico para un viajero español. Si se tiene en cuenta exclusivamente la combinación de vuelos, duración del trayecto, traslados y alojamiento, Watamu, en Kenia, es el que obtiene mejor puntuación, con 4,4 sobre 5.

El estudio calcula un vuelo desde Madrid de aproximadamente 636 euros, un trayecto de algo más de 11 horas y un coste cercano a los 1.400 euros por siete noches de alojamiento. Le sigue Diani Beach, también en Kenia, con 4,3 puntos. Ambos destinos presentan además una ventaja para quienes quieren combinar playa y safari en un mismo viaje.

De Maldivas a Tulum: las alternativas están en África

La propuesta del estudio no consiste en encontrar destinos idénticos a los grandes paraísos turísticos, sino lugares que mantienen algunos de los elementos que hicieron populares a estos destinos antes de su crecimiento y masificación.

Así, Anjajavy se plantea como alternativa a Maldivas; Anakao, a Bali; Santo Tomé y Príncipe, al Caribe; GweGwe, a Tulum; y Thonga Beach, a Costa Rica.

La idea que hay detrás de esta nueva tendencia es sencilla: para algunos viajeros, el lujo ya no consiste únicamente en alojarse en el hotel más caro, sino en poder disfrutar de un entorno natural con poca gente, mayor privacidad y experiencias personalizadas.