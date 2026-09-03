Es oficial y los científicos lo confirman: la profesión que la IA no puede tocar y que en 2026 se ha convertido en la más segura del mercado laboral

José Elias, presidente de Audax Renovables, ha realizado recientemente una publicación sobre la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas y la relación con el trabajo que actualmente realizamos. Este multimillonario, que es una de las personas más ricas de España, ha dejado claro en un mensaje publicado en las redes sociales que la IA «se va a cargar el 80% del trabajo de oficina» y ha señalado algunas profesiones que nunca van a ser afectadas por esta ciencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el impacto de la inteligencia artificial en los empleos.

La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse, ser importante en ellas y también para cambiarlas. O al menos hacerla más fácil. La IA avanza con el paso de los meses y en poco tiempo ha pasado de motor de búsqueda o editor de fotos a crear planes de trabajo y ser trascendente dentro de ellas. Y lo más importante está por llegar con las nuevas versiones de la inteligencia artificial que se esperan que incluso tengan cuerpo de robot. Aunque para ello hay que esperar.

De momento, la inteligencia artificial representa una amenaza para muchos empleados que pueden ser sustituidos por la IA y el Fondo Monetario Internacional ya avisó en su día de que el 60% de los empleos del mundo pueden verse afectados por esta tecnología. Bill Gates ya ha avisado recientemente que trabajos relacionados con la programación, investigación científica, biología o industria energética serán los que sobrevivirán a la inteligencia artificial.

José Elias y su publicación sobre la inteligencia artificial

José Elias también arrojó un poco de luz sobre el futuro que le espera a muchos trabajadores con la llegada de la inteligencia artificial en una publicación realizada hace unos meses en su cuenta oficial de LinkedIn, en la que dejó claro que el 80% de los trabajos de oficina desaparecerán por la IA.

«La IA se va a cargar el 80% del trabajo de oficina… Y nadie quiere ser electricista, fontanero o carpintero», comienza diciendo en un mensaje en el que también hace mención a estas profesiones de toda la vida, o los oficios, como muchos les llaman, que sobrevivirán a la llegada de la IA.

«Seguimos sin dignificar los oficios manuales. Todos queremos comer lechugas, pero no conozco a nadie de menos de 30 años que quiera ir al campo a plantarlas», afirma a la hora de explicar el gran problema que se presenta para millones de trabajadores repartidos por todo el mundo. «La inteligencia artificial en un futuro muy próximo hará desaparecer la mayoría de los trabajos administrativos», cuenta en el mensaje.

«Los puestos técnicos y manuales serán los más buscados. Y, sin embargo, a muy poca gente le atraen profesiones como electricista, fontanero o carpintero… los futuros perfiles premium», avisa sobre los puestos de trabajo que estarán más cotizados ante la llegada de la IA. «No sé cuánto tardará la IA en cargarse los puestos administrativos, pero sí sé que nadie va a llamar a ChatGPT para reparar una planta, la lechuga que te comes o cambiar un enchufe», dice.

Para acabar, José Elias deja en el aire una reflexión que merece ser escuchada. «Volvamos a valorar los oficios antes de que sea demasiado tarde. Porque la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero por el momento no va a solucionarte una fuga de agua», finaliza en un mensaje que ha tenido una gran repercusión entre los usuarios y que puede servir de aprendizaje para muchas personas.