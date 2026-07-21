Los Amodio temen un contraataque de José Elías tras reforzar su peso en OHLA: «Hay que esperar un obús»

Los Amodio han vuelto a mover ficha en la batalla por el control de OHLA, pero no dan por cerrada la guerra accionarial. Tras elevar su participación hasta el 28,8% con la compra del 7,22% que estaba en manos del empresario mexicano Julián Holzer, el entorno de los hermanos Amodio da por hecho que José Elías no se quedará de brazos cruzados. Según ha podido saber OKDIARIO, los Amodio creen que ahora «hay que esperar un obús por parte de José Elías». Creen que hay que ser cautos con los movimientos del empresario catalán, «que lo mismo se queda quieto, pero no descartar que haga algo». Todo esto, en referencia a una eventual maniobra del empresario para recuperar peso e influencia en la constructora.

La operación, que permitió a Luis y Mauricio Amodio hacerse con 100 millones de acciones por unos 43,9 millones de euros, les ha dejado a las puertas del 30%, el umbral que obligaría a lanzar una OPA sobre la compañía. El movimiento refuerza su posición como primeros accionistas y alimenta la estrategia de los empresarios mexicanos de ir recuperando progresivamente el peso que llegaron a tener en OHLA.

Pero el movimiento también ha tenido un coste bursátil. La posterior colocación acelerada de títulos vinculada a la financiación de la operación provocó una fuerte presión sobre la cotización de OHLA, que llegó a registrar una caída cercana al 10%. En el entorno de Luis Amodio consideran que la operación debió «hacerse con más cautela», especialmente en lo tocante a los tiempos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para evitar el impacto que terminó sufriendo la acción.

La caída en bolsa no ha cambiado, sin embargo, la hoja de ruta de los Amodio. Con el 28,8% del capital, los mexicanos se encuentran a apenas 1,2 puntos del límite que activa la obligación de formular una opa, aunque cualquier nuevo movimiento para superar ese porcentaje deberá analizarse bajo el marco regulatorio correspondiente. La compra de la participación de Holzer supone, en todo caso, un paso relevante en su intento de consolidar su posición en una compañía que controlan desde 2020.

La ofensiva se produce además en un contexto de tensión entre los principales accionistas. José Elías entró en OHLA durante la recapitalización de 2024, en la que comprometió hasta 50 millones de euros, y desde entonces su relación con los Amodio ha atravesado distintos episodios de enfrentamiento por el control y la gobernanza de la compañía. El empresario llegó a contar con una posición relevante en el capital y con representación en el consejo, pero los equilibrios internos han cambiado desde entonces.

En el entorno de los Amodio existe la percepción de que Elías mantiene la intención de «ganar peso en OHLA y desplazarles del control de la constructora». De ahí que interpreten cualquier movimiento futuro del empresario como potencialmente decisivo en una partida que consideran lejos de haber terminado.

La adquisición del paquete de Holzer ha alterado de nuevo el tablero. Los Amodio han aprovechado la salida del empresario mexicano para acercarse peligrosamente al 30%, mientras que la financiación de la operación ha obligado a JP Morgan a colocar parte de los títulos entre inversores institucionales, una operación que precipitó el desplome bursátil de OHLA.