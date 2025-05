José Elías no acudirá a la ampliación de capital de 50 millones de euros lanzada por OHLA tras una reunión de la que salió visiblemente enfadado, y así se lo comunicó a su entorno. Ambas partes coinciden en que fue, la del pasado miércoles, una reunión «muy breve» y que «salió mal». «Una reunión terrible», dicen por abreviar. Elías, que controla alrededor del 10% del capital de la compañía a través de sus sociedades, se enfrenta ahora a la decisión de acudir, o no, a la ampliación de capital, lo que permitiría desbloquear una línea de 15 millones en forma de avales que la banca concede al empresario.

La decisión de José Elías de no acudir a la ampliación de capital en OHLA se produce ante la sensación de que los Amodio tratan de manipular la situación real de la empresa, de ahí que pida el control mediante el nombramiento de un nuevo CEO afín a sus intereses, y que quiera también colocar a distintos directos en puestos clave de la compañía.

Los Amodio no ceden el control, porque consideran que ya lo hicieron, «y el CEO que interpuso terminó incurriendo en posibles delitos». Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que existe una rendija para convencer a Elías, y que pasa por «ceder a todas las pretensiones de Elías». Más allá de lo sucedido con el CEO anterior, que se dedicó a realizar day-trading con las acciones de la compañía, «los Amodio llevaban meses buscando opciones, y no tienen ninguna otra». Estas fuentes, muy próximas a las negociaciones, explican que aunque «Elías no les parezca la mejor de las salidas, es la única que no pasa por una catástrofe para OHLA».

Como decimos, sin la participación de los accionistas de referencia, entre ellos Elías, peligra el respaldo de las entidades financieras, que supeditan la liberación de avales por valor de 15 millones de euros a la exitosa ejecución de la ampliación.

Elías ya había puesto condiciones para apoyar la operación. Entre ellas, la destitución del actual consejero delegado, Tomás Ruiz, y del secretario del consejo, José María del Cuvillo. A su juicio, la gestión de la compañía necesita una renovación urgente, con un nuevo CEO que tenga experiencia en el sector y un consejo con mayoría de consejeros independientes. En una carta remitida al órgano de gobierno, el empresario catalán advirtió de que sin estos cambios no respaldaría la ampliación. «El problema es que el cambio de CEO no salió como se esperaba, y ahora la negociación es más compleja».

Pese a la complejidad de la negociación, el descontento de Elías tras el encuentro de la semana pasada fue evidente, en una reunión que «apenas duró 15 minutos».

La negativa de los Amodio a realizar cambios ha precipitado la ruptura con Elías, que recientemente ha presentado su dimisión del consejo de administración junto a otros tres vocales afines.

El choque entre ambos bloques ha tensado el equilibrio interno en OHLA, justo en un momento delicado. La compañía insiste en que la ampliación es clave para asegurar su operatividad y seguir ejecutando contratos, especialmente en mercados como Estados Unidos, donde ha alcanzado cifras récord de cartera en estados como Florida, California o Illinois.

La batalla por el control de la constructora, que parecía soterrada desde hace meses, ha estallado públicamente, poniendo en jaque no solo la ampliación de capital, sino también la estabilidad de la empresa en un momento clave de su reestructuración.

Problema de OHLA con las nóminas

Como adelantó ya OKDIARIO, la banca no está dispuesta a conceder crédito a una compañía en una situación tan crítica. ¿Qué pasaría si no se consigue cubrir esta ampliación y OHLA no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones? En ese caso, tendría que presentar concurso de acreedores, pero las fuentes creen que no se llegará a ese extremo, sino que los bonistas convertirán esos títulos en capital y se quedarán con la empresa.

Se repetiría así el caso de la siderúrgica Celsa, que también acabó en manos de sus acreedores ante la incapacidad de sus fundadores, la familia Rubiralta, para hacer frente a su deuda. Los bonistas de OHLA tienen unos 300 millones de euros de deuda, con lo que la toma de control de la empresa por ellos se antoja la solución más probable.